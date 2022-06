Zurück in die Zukunft

Autos nicht mehr auf Automessen zu präsentieren, ist längst ein alter Hut. Beliebter denn je sind für die Enthüllungen dagegen Tech-, Design- oder Möbelevents und so feierte auch die die Neuauflage eines Porsche 928 seine Premiere in Mailand auf der Möbelmesse. Das automobilgeneigte Publikum bekam den Schönling aus den 80er Jahren erstmals am vergangenen Wochenende beim Festival of Speed in Goodwood zu bestaunen. Die Begeisterung war groß.

Thierry Nardone dürfte mit den vergangenen Wochen mehr als zufrieden sein. Der französische Autofan, gerade einmal 39 Jahre alt, hat sich in Aix-en-Provence seinen ganz eigenen Traum verwirklicht. Er begründete die Firma Nardone Automotive und bereits das Erstlingswerk wirbelt mächtig Staub auf – erst in Mailand, dann in der virtuellen Welt und schließlich am Wochenende beim Festival of Speed in Goodwood, einem der exklusivsten Autoevents auf dem europäischen Kontinent. Zusammen mit dem Designstudio Borromeo de Silva kreierte Thierry Nardone einen spektakulären Sportwagen der Neuzeit: eine Neuauflage des charismatischen Porsche 928, der bereits in den späten 1970er Jahren für jede Menge Aufsehen gesorgt hatte. Nardone ist nicht nur Porsche-, sondern speziell auch ein Transaxle-Fan und so wurde aus dem klassischen Sportwagen des Porsche 928 mit Hilfe der Kreativköpfe Carlo Borromeo und Fabio de Silva ein Restomod, der historisches und aktuelles perfekt inszeniert.

Der Nardone Porsche 928 Restomod ist nach wie vor unverkennbar ein 928er mit seinen einzigartigen Designelementen. Jedoch wurde Außen- wie Innendesign an die aktuelle Zeit angepasst. So gibt es stehende LED-Augen in Form eines technischen Spots und dazwischenliegenden Lufteinlässen im Stile des Audi Ur-Quattro, deutlich ausgestellte Kotflügel und eine Heckansicht, deren LED-Elemente sich perfekt in den seinerzeit futuristischen Stil der späten 1970er und frühen 1980er einfügt. Selbst bei den Felgen bediente sich das Designteam von Borromeo de Silva stilecht nah an der originalen Vorlage. Statt der bekannten 16-Zöller rollen in den bulligeren Höhlen jedoch 18 Zoll große Michelin Pilot Sport 5 Reifen, die die rund 400 PS eines Achtzylinder- Saugmotors über eine Sechsgang-Handschaltung und Sperrdifferenzial an die Hinterachse bringen. Für Komfort und Sportlichkeit soll neue Achsen mit einer elektronischen Dämpferregelung sorgen.

Der Innenraum – ausgeschlagen mit Leder und Alcantara - blieb dem einstigen 928er-Stil ebenfalls treu, wurde jedoch spürbar reduziert und so steht neben Lenkrad und Instrumenten die Mittelkonsole mit historischen Anleihen im Vordergrund. Auf dem Soundsystem im Retrodesign arbeitet jedoch zumindest Apple Carplay. Nachdem das Tuch gelüftet und der erste Applaus verklungen ist, heißt es für Thierry Nardone nunmehr warten. Interessenten können sich vormerken lassen und die Bestelllisten sollen für das Erstlingswerk aus Aix-en-Provence bald geöffnet werden. Die Kunden sollen 2024 in ihrem Traumwagen sitzen und das Design von einst mit Technik von heute genießen. Der Preis ist unbekannt; dürfte für die meisten jedoch ohnehin eher Nebensache sein.