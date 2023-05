Kantiger Start

Die Automarke Hyundai kannte in den 70er Jahren kein Mensch. Auch nicht Giorgetto Giugiaro. Was viele nicht wissen, kreierte der italienische Autodesigner 1974 mit dem Pony Coupé Concept den Ursprung der Marke Hyundai – der Rest ist Geschichte.

Der Concorso d’Eleganza am Comer See ist seit Jahren die exklusivste Autoveranstaltung Europas. Aus dem einstigen Klassikevent ist längst ein automobiles Ereignis geworden, dass sich Autofans nicht entgehen lassen sollten. So langsam mausert sich die Veranstaltung nördlich von Mailand zu einer ernsthaften Konkurrenz für die Monterey Autoweek mit dem Höhepunkt Pebble Beach Concours Mitte August an der kalifornischen Küste. Erstmals geht es in diesem Jahr am Comer See einen Tag vorher los und der Auftakt zum Concorso-Wochenende startet nicht wie sonst am Freitagabend an der spektakulären Villa d’Este, sondern auf der anderen Seeseite an der sehenswerten Villa Pliniana. Hier enthüllte Giorgetto Giugaro zusammen mit Hyundai- CEO Euisun Chung die Neuauflage des Hyundai Pony Coupé Concept von 1974 – eine ungewöhnliche Ikone ihrer Zeit; begann mit ihr doch die eigentliche Geschichte von Hyundai zur Weltmarke. Erstellt wie vor 50 Jahren vom Altmeister Giorgetto Giugiaro persönlich mit tatkräftiger Unterstützung seines Sohnes Fabrizo, die gemeinsam das Designbüro GFG Style führen.

Vor einem halben Jahrhundert sollte das Hyundai Pony Coupé als Konzeptstudie den Weg für den koreanischen Autobauer auf dem bedeutenden Turiner Autosalon des Jahres 1974 und damit ins Herz der europäischen Autowelt ebnen. „Ich habe den Hyundai Pony entworfen, als ich noch ein junger Designer am Anfang meiner Karriere war. Ich war sehr stolz darauf, dass ich ein Fahrzeug für ein Unternehmen und ein Land entwerfen durfte, das im Begriff war, sich auf einem hart umkämpften globalen Markt zu behaupten“, erinnerte sich der 84jährige Giorgetto Giugiaro sichtlich bewegt, „jetzt fühle ich mich zutiefst geehrt, dass Hyundai mich gebeten hat, den Pony für die Nachwelt und als Hommage an das Erbe der Marke neu zu gestalten.“

Anfangs sollte Giugiaro nur ein Auto kreieren, weil in Korea entsprechende Kapazitäten und auch die Expertise fehlte, doch während des Entwurfs und der Herstellung der Prototypen beschloss Hyundai, den Pony und das Pony Coupé auf dem Turiner Autosalon zu zeigen, um in Europa wahrgenommen zu werden. Mit seiner keilförmigen Front, den runden Scheinwerfern und geometrischen Linien war das 4,08 Meter lange Pony Coupé gleichermaßen für den nordamerikanischen und europäischen Markt gedacht. Die Designsprache war dabei unverkennbarer Ausdruck einer spektakulären Ära. Giugiaro Giugiaro, damals gerade einmal in seinen frühen 30ern, zeichnete neben dem Pony Coupé seinerzeit auch automobile Legenden wie den VW Golf I, Passat, Audi 80 oder Lotus Esprit. So schnittig er auch aussah: Ein Sportwagen war der Pony Cpupé Concept nicht. Sein 1,3- Liter-Motor hatte gerade einmal 82 PS.

Luc Donckerwolke, Präsident und Chief Creative Officer der Hyundai Motor Group und einer der treibenden Kräfte hinter dem Projekt, sieht darin eine besondere Bedeutung: „Die Restaurierung dieses einzigartigen Fahrzeugs ist ein Meilenstein in der Geschichte von Hyundai. Es steht für unsere Anfänge und unser Engagement für die Zukunft. Es dient als Vermächtnis für künftige Generationen.“ Für die exklusivste Autoveranstaltung in Europa wurde das Hyundai Coupé Concept nun von GFG Style nochmals aufgebaut und ist nicht nur beim Auftakt am Donnerstag, sondern auch am Wochenende beim Concorso d’Eleganza an der Villa d’Este neben den anderen spektakulären Klassikern zu bewundern. Die geometrischen Linien, die Keilfront mit Rundscheinwerfern und dynamische Proportionen sind neben der ausgeformten B-Säule gerade aus heutiger Sicht eine Schau.

„Trotz des schlechten industriellen Umfelds in den 1970er Jahren setzte sich mein Großvater und Hyundai- Gründungsvorsitzender Ju-young Chung mit Leib und Seele für den Wiederaufbau der koreanischen Wirtschaft und die Verbesserung des Lebens der Menschen nach dem verheerenden Koreakrieg ein. Er verwirklichte schließlich seine Vision, Korea zu einem Land zu machen, das in der Lage ist, seine eigenen Fahrzeuge mit Perfektion zu entwickeln", resümierte Euisun Chung, Executive Chairman der Hyundai Motor Group. Aufgrund der ungünstigen Wirtschaftslage wurde das Projekt 1981 noch vor der Massenproduktion gestoppt und geriet in Vergessenheit – bis Luc Donckerwolke als neuer Chefdesigner kam und sich auf die Anfänge der Marke rückbesann. 2019 ließ sich Hyundai vom ursprünglichen Pony für das Konzeptfahrzeug 45 inspirieren, der schließlich im Serienfahrzeug des Ioniq 5 mündete. 2021 interpretierte Hyundai das ursprüngliche Pony Serienfahrzeug als Restomod-Elektrofahrzeugkonzept neu und griff das Coupé Concept mit dem N Vision 74 mit Wasserstoff-Hybridantrieb nochmals auf.

Giorgetto Giugiaro: „Hyundai trat damals an uns heran, um ein Modell komplett neu zu gestalten, ohne viel Erfahrung zu haben. Ich war anfangs skeptisch, weil ich Hyundai Motor damals noch nicht kannte. Wir waren alle beeindruckt von der Leidenschaft und dem Engagement der Hyundai-Ingenieure. Sie waren scharfsinnig, neugierig, offen und extrem lernbegierig. Sie haben sich sofort auf die für sie neuen Arbeitsmethoden eingelassen. Ich bin stolz und fühle mich geehrt, mitzuerleben, wie sich dieses Unternehmen seit unserem ersten Treffen entwickelt hat.“