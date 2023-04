Learjet auf Rädern

Selbst für die meisten Firmenchefs und Vorstände in China sind Privatjets und Helikopter im Alltag nicht das bevorzugte Verkehrsmittel. Auf längeren Strecken geht es in den Flieger – auf kürzeren nicht immer in die Luxuslimousine, sondern immer öfter in den Luxusvan.

Und der ist in den allermeisten Fällen eine Mercedes V-Klasse, die kaum mehr als solche zu erkennen ist. Denn Veredler wie Bufite, Kede, AM, Vulcanus oder die bekannteren deutschen Firmen Lorinser und Brabus bieten speziell für den chinesischen Markt Luxus-V-Klassen an, die die Welt noch nicht gesehen hat. Bereits das äußere Erscheinungsbild ist mit gigantischen Felgen im AMG- oder Brabus-Design mit 19, 20 oder 21 Zoll Durchmesser mehr als eindrucksvoll. Die echte Schau sind zumeist jedoch die mächtigen Kühlergestaltungen aus Chrom, die bei jeder Grillweltmeisterschaft für Aufsehen sorgen würden. Der Kühlergrill des Vulcanus Honor oder eines Bufite-S machen einem bereits im Stand mit seiner schieren Größe Angst. Viele der V-Klassen haben ein erhöhtes Dach, um die Aufenthaltsqualität zu erhöhen, denn oftmals werden in den Vans auch die Sitzplätze gewechselt, um sich nicht nur auszuruhen, sondern auch gemeinsam während der Fahrt an Videokonferenzen teilnehmen zu können.

Doch die große Show gibt es, wenn sich die elektrischen Schiebetüren öffnen im Innern, denn die durchweg schwarz lackierten Mercedes V-Klassen sind im Innenraum nicht wiederzuerkennen. Hier gibt es mächtige Komfortsitze, die sich mit ihren farbenfrohen Gestaltungen nebst Intarsien im Vergleich zu einer Maybach S-Klasse oder einem Rolls-Royce Phantom nicht verstecken müssen. Für eine entsprechend luxuriöse Atmosphäre sorgen seitliche Panoramafenster im erhöhten Dach, einstellbare Ambientebeleuchtung, kuschelweiche Teppiche und gigantische Bildschirme. Diese werden eben nicht nur zur Unterhaltung an Bord genutzt, sondern auch für Videokonferenzen und Präsentation. Die edlen V-Klassen sind dafür mit WLan und 5G-Netzwerken für schnellen Datentransfer ausgestattet. Schließlich sind in Metropolen wie Shanghai, Peking oder Guangzhou, stundenlange Shuttlefahrten zwischen den Terminen keine Seltenheit.

Die Motorleistung spielt bei den imposant aufgemotzten V-Klassen übrigens eine eher untergeordnete Rolle. Die meisten Fahrzeuge sind normale China-Vans der Version Mercedes V 260 L. Brabus bietet für seine Luxus-V-Klasse einen China- Tuningkit an, der die Leistung von 155 kW / 211 PS auf 180 kW / 245 PS und 375 Nm erhöht. Damit ist das schwarze Businessmobil 190 km/h schnell. Die Preise der Businessvans liegen je nach Hersteller, Ausstattungsniveau und Sonderwünschen umgerechnet zwischen 200.000 und 400.000 Euro. Elektromodelle spielen hier ausnahmsweise übrigens noch keine Rolle; aber das es zunehmend Einfuhrbeschränkungen für eine Innenstädte gibt, steigt langsam auch das Interesse an Elektroversionen.

Die edlen Ledersessel lassen sich nicht nur vollelektrisch nahezu beliebig verstellen, sondern oftmals auch drehen, beheizen, kühlen und sind mit einer entspannenden Massagefunktion ausgestattet. Dazu gibt es für die zwei bis vier Fondinsassen Getränkehalter, Arbeitslicht, ausklappbare Tische oder eine Beduftungsfunktion – eben alles wie in einem Firmenjet; nur auf Rädern. Einige Komfortsessel lassen sich auf Knopfdruck sogar zu einem Bett umfunktionieren. Im Liegen lässt sich der LED- Sternenhimmel nach Rolls-Royce-Vorbild noch besser genießen. Wer seine Ruhe haben will, kann Seitenscheiben und Panoramadach auf Knopfdruck blickdicht verschatten. Gesteuert werden die meisten Funktionen über das eigene Smartphone oder Touchmodule an Sitzen und Verkleidungen. Und wenn der Mercedes Sprinter oder in seltenen Fällen der Ford Transit oder VW Transporter einmal nicht ausreichen sollte, gibt es bei einigen Veredler noch den deutlich größeren Mercedes Sprinter.