Das Auto des Jahres

Der VW ID7 ist real noch nicht einmal auf dem Markt – da wurde er bereits zum Auto des Jahres 2024 in Deutschland gewählt.

Die elektrische Mittelklasselimousine setzte sich damit gegen die anderen Klassensieger der Preisverleihung zum German Car of the Year 2024 durch. Der Sieger damit erneut ein Elektrofahrzeug, das die anderen Antriebsarten hinter sich lassen konnte. Zum zweiten Mal nach 2023 konnte sich ein Modell von Volkswagen den begehrten Preis Auto des Jahres sichern, nachdem im vergangenen Jahr der VW ID Buzz gewinnen konnte. In den Jahren davor siegten Modelle wie Jaguar i-Pace, Porsche Taycan, Honda e und Hyundai Ioniq 6. Die Jury der Preisverleihung zum German Car of The Year besteht aus 29 im deutschsprachigen Raum aktiven Motorjournalisten nebst zehn internationalen Gastjuroren.

Der 4,96 Meter lange VW ID7 bietet in seiner Basiskonfiguration 210 kW / 286 PS und ein maximales Drehmoment von 545 Newtonmetern. Bei der Elektrolimousine stehen zwei Batterietypen zur Auswahl: Die im ID7 Pro, der in den kommenden Wochen seinen Marktstart feiert, mit einer Kapazität von 77 Kilowattstunden und die im ID7 Pro S mit 85 kWh. Damit sind Reichweiten bis zu 700 Kilometern drin. Beim Laden legt VW beim elektrischen Passat-Bruder ebenfalls dringend überfällig nach: beim ID7 Pro sind es 170-, beim Pro S bis zu 200 Kilowatt. Der 15 Zoll große Infotainmentbildschirm bildet die Kommandozentrale, die durch ein schmalen digitalen Anzeigeband und das serienmäßige Head-up-Display mit Augmented Reality ergänzt wird. Zudem ist eine Leiste mit Schnellwahl-Symbolen in den Hauptbildschirm integriert, mit der man direkt auf wichtige Funktionen wie die Navigation, die Assistenzsysteme oder die Fahrzeugdaten zugreifen kann. Die bequemen Vordersitze haben eine Massagefunktion und ein optionales großes Glasschiebedach taucht auf Wunsch den Innenraum in natürliches Licht oder dunkelt ab.

„Kaum haben wir unseren ID7 vorgestellt, schon wurde er von einer renommierten Fachjury zum German Car of the Year gekürt – ein Wahnsinns-Erfolg“, so Volkswagen-CEO Thomas Schäfer, „der Gewinn zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind: Top-Qualität, intuitive Bedienung und Effizienz, die Spaß macht. 100 Prozent Volkswagen eben.“ Der VW ID7, Klassenbester im Segment der Fahrzeuge bis zu einem Einstandspreis bis 70.000 Euro konnte im Finale Konkurrenten wie den MG4, Kia EV9, den Hyundai Ioniq 6 sowie den Porsche 911 T auf die Plätze verweisen.