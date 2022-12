Lilliput auf Reisen

Beinahe so groß wie der Trend zur Elektromobilität scheint der Drang der Menschen zum Camping in der Wildnis zu sein. Das kanadische Unternehmen Potential Motors entwickelt mit dem Adventure 1 derzeit einen elektrischen Camper, der ein Schweizer Taschenmesser auf Stollenreifen sein soll.

Die nordamerikanischen Wohnmobile glänzen zumeist mit ihren stattlichen Dimensionen. Mit Abmessungen größer einer europäischen Studentenwohnung gehen die Amerikaner seit Jahr und Tag auf die Reise durch den eigenen Flächenstaat und erkunden Küstenregionen genauso wie Nationalparks. Unter den Motorhauben der Camper brummen gewaltige Acht- oder Zehnzylinder, die nicht nur an den steilen Anstiegen in den Rocky Mountains locker 30 Liter pro 100 Kilometer verbrauchen. Mancher Campingfan zieht hinter dem eigenen Wohnmobil gleich noch einen Jeep Wrangler oder einen Ford Bronco hinterher, der einen nicht nur vor Ort flexibler werden lässt, sondern auch die so beliebten Abstecher ins Gelände ermöglicht. Das kanadische Unternehmen Potential Motors entwickelt derzeit einen elektrischen Offroadcamper, der nicht nur mit seinen kompakten Abmessungen, sondern auch seiner Geländegängigkeit glänzt. Und wer auf seinen Großcamper nicht verzichten kann, zieht den kompakten Adventure 1 einfach hinterher, um kleine Ausflüge ins Gelände zu unternehmen.

Der 4,50 Meter lange Adventure 1 basiert auf der eigens von Potential Motors entwickelten elektrischen UTV-Plattform. Diese P0- Plattform soll dabei nicht nur dem neuen Allradcamper eine Heimat geben, sondern ist auch als technische Basis für weitere Elektrogeländewagen gedacht. Dabei wollen die Kanadier die in gerade einmal einem Jahr entwickelte Plattform nicht nur für eigene Modelle nutzen, sondern auch Fremdmarken die Möglichkeit geben, darauf eigene Fahrzeuge zu entwickeln. Angetrieben wird der Adventure-1-Camper aus dem Hause Potential Motors von vier Elektromotoren mit einer Gesamtleistung von 430 kW / 585 PS und 1.000 Nm Drehmoment. Integriert in die Plattform ist eine aktive Dämpferabstimmung, die mit den Elektromotoren vernetzt, sich flexibel an Gelände und Wünsche des Fahrers anpassen kann. Eine eigens entwickelte Bordelektronik, verpackt im sogenannten Perception Stack, analysiert die Fahrzeugdaten und gibt diese koordiniert an die vier Motoren, Fahrwerk und Traktionskontrolle weiter, die für maximalen Vortrieb im Gelände sorgen. Die Bodenfreiheit liegt bei knapp 33 Zentimetern, während ein niedriger Schwerpunkt trotz der schmalen Spur für Sicherheit gegen Umfaller sorgen soll.

Für die entsprechende Geländegängigkeit garantieren nicht nur die üppige Motorleistung, Geländereifen und Allradantrieb, sondern eine überschaubare Breite von gerade einmal 1,62 Meter, die dafür sorgt, dass der Kanadier selbst schmale Bergpisten erklimmen kann. Trotz überschaubarer Dimensionen können in dem Microcamper vier Personen reisen und bei Bedarf zwei Personen schlafen. Das Doppelbett lässt sich nach der Nutzung in ein wasser- und staubdichtes Fach einklappen, in dem Ihr Bettzeug bei allen Bedingungen trocken bleibt. Unter dem Bett gibt es ausziehbare Küchenlade mit Doppelfeldkocher, Kühlschrank, Spüle und Ablage für Kochgeschirr sowie einen versteckten 40-Liter-Wassertank. Ist die Küchenzeile nebst ausgebaut, finden hinter den beiden Sitzen zwei Mountainbike Platz.

Wenn die Ladesäule einmal in weiter Ferne liegt, kann der Potential Motors Adventure 1 auf höchst ungewöhnliche Art und Weise Energie gewinnen. Ein integriertes Notladegerät nutzt das Propangas, das sonst für Kochen und Heizen zur Verfügung steht, um das Fahrzeug aufzuladen. Schließlich liegt die maximale Reichweite des Akkupakets im Unterboden bei gerade einmal 160 Kilometer. Wer nun Lust auf ein Wochenendabenteuer bekommen hat, muss sich noch etwas gedulden. Marktstart für den Potential Motors Adventure 1 soll Ende 2024 / Anfang 2025 sein – zu Preisen ab 136.000 US-Dollar. Zunächst nur zu bekommen in den USA und Kanada. Vorbestellungen werden bereits angenommen.