Das lange Warten

Endlich hat auch Suzuki sein erstes vollelektrisches Fahrzeug vorgestellt. Doch bis der eVX automobile Realität auf der Straße wird, dauert es noch mehr als zwei Jahre.

Ein Elektroauto sucht man im ohnehin überschaubaren Modellangebot von Suzuki derzeit vergeblich. Da ist der coole Jimny und Klassiker wie Swift, Ignis oder Vitara – doch das war es. Seit kurzem haben die Japaner mit den Fahrzeugen Swace und Across immerhin zwei Zwillingsmodelle von Toyota RAV4 und Corolla im Angebot, die hybridisiert sind. Im Jahre 2025 soll der Serienversion des eVX das erste rein elektrische Fahrzeug folgen – ein kompakter Allradcrossover mit typischen Suzuki-Genen.

Der 4,30 Meter lange Suzuki eVX feierte nunmehr seine Weltpremiere auf dem Auto Expo in Indien, dem wichtigsten Markt der Japaner. Das elektrische Konzept eVX wird an beiden Achsen von einer 60 kWh große Batterie mit Energie versorgt, die für Reichweiten von 550 Kilometern bis zum nächsten Ladestopp sorgen soll. „Ich freue mich, mit dem Konzept eVX einen Ausblick auf unser erstes weltweit und strategisch wichtige Elektromodell zu geben“, so Toshihiro Suzuki, Präsident der Suzuki Motor Corporation, „der Kampf gegen die globale Erwärmung hat für Suzuki oberste Priorität. Deshalb fördern wir eine Reihe globaler Maßnahmen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen. Darüber hinaus werden wir unseren Kunden weltweit weiterhin hochwertige Produkte anbieten, die für ihre jeweiligen Lebens- und Fahrweisen optimiert sind.“