Trainingsanzug

Der Druck bei Volkswagen ist groß, mehr Elektroautos auf die Straße zu bekommen. Kunden und Händler können es daher kaum abwarten, bis das neue Topmodell ID7 das Licht der Welt erblickt. Der feierte auf der Auto Shanghai jüngst seine Premiere und soll gerade als sportliche GTX-Version neue Kunden locken, die bisher in der Premiumliga wilderten.

Offiziell steht das GTX-Signet für die sportlichsten Volkswagen-Modelle mit Elektroantrieb. Doch bei ID4 und ID5 fährt man mit überschaubaren 200 kW / 299 PS in Sachen Motorleistung weit hinter der Konkurrenz eher. Ähnlich positionierte Modelle aus China, den USA oder Korea bieten in den gleichen Fahrzeugklassen 500 PS oder mehr. Das soll sich in den nächsten Monaten ändern. Auf der Internationalen Automobilausstellung Mitte September in München wird Volkswagen das Tuch ziehen vom neuen Topmodell des 4,96 Meter langen VW ID7 namens GTX. Der soll nicht nur Reichweiten von weit über 600 Kilometern bis zum nächsten Ladestopp bieten, sondern auch Allradantrieb und einen nennenswerten Leistungsnachschlag.

Während die normalen ID7-Varianten mit 82 und 91 kWh großen Akkupaketen und einem 210 kW / 286 PS starken Hinterachsantrieb zu bekommen sind, dürfte die GTX-Version obligatorisch das große Akkupaket bieten und einen Motor an der Vorderachse, der die Gesamtleistung auf bis zu 250 kW / 340 PS anhebt. Damit liegt der sportlichste aller VW ID7 dann jedoch nach wie vor sehr deutlich hinter Konkurrenzmodellen wie Tesla Model 3, Polestar 2 oder Nio ET5. Besonders die Modelle aus dem Hyundai-Konzern bleiben den Wolfsburgern ein Dorn im Auge, denn der Kia EV6 oder der Hyundai Ioniq 5 / Ioniq 6 bieten ein Leistungsspektrum bis an die 600-PS-Grenze. Nicht aufholen kann der VW ID7 auch als sportliche GTX-Version den Rückstand beim Laden. Zwar soll die Ladegeschwindigkeit je nach Antriebsvariante zwischen 170 und 200 Kilowatt liegen; jedoch ist die Konkurrenz hier mit bis zu 250 Kilowatt unterwegs, was den Ladevorgang Dank 800-Volt-Bordnetz gerade auf langen Strecken spürbar verkürzt. Stolz sind Designer und Entwickler gleichermaßen auf den niedrigen Luftwiderstandswert von 0,23, der nur knapp hinten Hyundai Ioniq 6 und Nio ET5 liegt, die 0,21 verwirklichen konnten.

Serienmäßig bietet der VW ID7 GTX eine schwarze Dachlackierung und abgedunkelte Scheiben ab der B-Säule. Im Innenraum sollen edle Materialien und rote Kontrastnähte auf Türen, Sitzen und Verkleidungen für einen sportlichen Anspruch sorgen. Bleibt zu hoffen, dass der ID7 im Gegensatz zu den bisherigen ID-Modellen in Europa auch mit edlen Ledersitzen zu bekommen ist, um mit der internationalen Konkurrenz mitzuhalten. Seine offizielle Premiere feiert die GTX-Version des VW ID7 auf der Internationalen Automobilausstellung im Herbst in München. Der Preis dürfte bei rund 70.000 Euro beginnen.