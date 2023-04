Auto des Jahres: Hyundai Ioniq 6

World Car of the Year 2023 New York

Faszination: World Car of the Year 2023

Ganz überraschend kam der Sieg des Hyundai Ioniq 6 bei der Auszeichnung World Car of the Year des Jahres 2023 nicht. Dass der koreanische Autobauer jedoch derart imposant in den einzelnen Kategorien abräumte, ließ manchen Wettbewerber bei der Verleihung auf der New York Autoshow nachdenklich zurück.

Der koreanische Hyundai Konzern gibt Jahren Vollgas – insbesondere in Richtung Elektromobilität. Nach zahlreichen kleineren Preisen in aller Welt kann sich der neue Hyundai Ioniq 6 nun über eine der renommiertesten Auszeichnungen im Automobilbereich freuen: er wurde von der internationalen Jury der rund hundert wichtigsten Autojournalisten aus insgesamt 32 Nationen zum Auto des Jahres 2023 – dem World Car of the Year 2023 - gewählt. Die Auszeichnungszeremonie selbst erfolgt traditionell auf der New York Autoshow im Jacob Javits Center. Im vergangenen Jahre hatte sich mit dem Hyundai Ioniq 5 der kleine Bruder des elektrischen Mittelklassemodells durchgesetzt. „Wir freuen uns sehr, diese prestigeträchtige Auszeichnung zwei Jahre in Folge zu erhalten. Sie ist eine Anerkennung für die enormen Talente und die unermüdlichen Bemühungen aller Mitarbeiter der Hyundai Motor Company, EVs wie den Ioniq 6 auf den Markt zu bringen“, sagt Jaehoon Chang, Präsident und CEO der Hyundai Motor Company, „diese Auszeichnung unterstreicht unser Engagement, weltweit führend bei der Elektrifizierung von Fahrzeugen zu sein, und wird uns in unseren Bemühungen als Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen bestärken.“

In der Gesamtwertung setzte sich die elektrische Mittelklasselimousine gegen den Kia Niro als Nummer zwei und den BMW iX1 auf Platz drei durch. Zwei Koreaner auf den Plätzen eins und zwei vor einem neuen Elektro-SUV aus Deutschland. Zudem wurde der Hyundai Ioniq 6 auch zum Elektroauto des Jahres, wo er die Wettbewerber Lucid Air und BMW i7 nur sehr knapp hinter sich lassen konnte. Insgesamt waren 21 Elektrofahrzeuge in der Kategorie angetreten. Ähnlich knapp war das Ergebnis in der Kategorie Luxusauto des Jahres. Hier konnte sich der Lucid Air durchaus überraschend gegen den Favoriten BMW 7er / i7 durchsetzen. Auf dem dritten Platz mit dem Genesis G90 ebenfalls ein Modell aus dem Hyundai Konzern. Neben dem Gesamtsieg und der Topplatzierung im Bereich Elektrofahrzeuge konnte der Hyundai Ioniq 6 ebenfalls den Klassensieg im Bereich World Car Design of the Year für sich verbuchen. Hier setzte sich die Elektrolimousine gegen Range Rover und Lucid Air durch, die mit der gleichen Punktzahl auf Platz zwei lagen.

Der Präsident der New York Auto Show, Mark Schienberg: „Seit fast zwei Jahrzehnten würdigt die Partnerschaft zwischen World Car und der New York Auto Show das Beste, was die Autoindustrie zu bieten hat. Wir freuen uns darauf, die Preisverleihung während der Eröffnung der Show 2023 im April erneut gemeinsam auszurichten.“ In der Kategorie Sportwagen / World Performance Car des Jahres 2023 siegte mit dem 585 PS starken Kia EV6 GT ebenfalls ein Fahrzeug aus dem Hyundai Konzern. Auf den weiteren Plätzen mit Toyota GT Corolla und Nissan Z ebenfalls zwei neue Modelle aus Asien. Einen Sieger aus Europa gab es mit dem Citroen C3, der sich in der Klasse der Kleinwagen / Cityfahrzeuge gegen den chinesischen Great Wall Motor Ora Funky Cat und den Volkswagen Taigo durchsetzen konnte.