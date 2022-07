Flieger der Lüfte

Hyundai steigt in den Personentransport per elektrisch angetriebenen Kleinfluggeräten ein. Schon in sechs Jahren wollen die Koreaner den ersten kommerziellen Flug durchführen. Andere Unternehmen sind schon einen Schritt weiter und bereits erste Prototypenflüge durchgeführt.

„Was heute noch wie ein Märchen klingt, kann morgen Wirklichkeit sein.“ So begannen „Raumpatrouille – Die phantastischen Abenteuer des Raumschiffes Orion“, einer grandiosen deutschen Science-Fiction-Serie aus dem 1960ern, der Major Cliff Allister McLane (Dietmar Schönherr) mit seinem Team gegen Außerirdische („Frogs“) kämpft, die die Erde erobern. Ganz so fern in der Zukunft liegt die Idee der elektrischen Flugtaxen nicht, aber als vor ein paar Jahren die Idee aufkam, Menschen in den Städten mit elektrischen Klein-Fluggeräten durch die Luft zu transportieren, schwang noch eine Prise Skepsis mit.

Nicht an der Idee an sich. In den überfüllten Metropolen hilft jede alternative Transportmöglichkeit, den Verkehrskollaps zu verhindern. Aber elektrische Fluggeräte, die auch autonom fliegen sollen? Möglich. Sogar wahrscheinlich! Aber nicht so bald. Doch wenn ein Hersteller wie Hyundai bei den eVTOL (electric Vertical Take-Off and Landing aircraft) ernst macht, bekommt die Idee der Flugtaxis eine ganz andere Dynamik.

Während der vergangenen CES verkündete die Hyundai Motor Group die Gründung der Tochterfirma Supernal, als „Urban Air Mobility Division“, also genau mit dem Ziel, solche Vehikel in die Luft zu bringen. Dabei hat Hyundai nicht die Urban Air Mobility (UAM) für Kurzstrecken im Blick, sondern auch RAM (Regional Air Mobility für längere Strecken). Der erste kommerzielle Flug soll 2028 stattfinden. Die ersten Konzepte sind interessant. Zum einen ein eVTOL mit Lithium Batterie als Energiequelle für den Antrieb und sTOL (short take off and landing). Letzteres ist quasi ein klassisches Propeller-Flugzeug mit Hydrogen Antrieb und Platz für bis zu 19 Passagiere. Während ein urbanes Fluggerät lediglich vier bis fünf Personen Platz bietet. Dabei ist der Senkrechtstart einer der limitierenden Faktoren.

Auch beim Fliegen isst das Auge mit. Wie bei den Autos soll auch ein Hyundai-Flugtaxi aus der Masse herausstechen. Damit das gelingt, hat der Hyundai Chefdesigner Luc Donckerwolke gemeinsam mit seiner Kollegin Diana Kloster (Stoffe, Material, Farbgestaltung) bereits erste Ideen entwickelt, wie diese Fluggeräte aussehen könnten. Fliegende Autos sind keine geplant, aber diese Flugtaxis sollen später den Individualverkehr entlasten. Dass diese Art der Beförderung anfangs nicht günstiger ist als ein Taxi, liegt auf der Hand. Nicht nur aus diesem Grund sind die Kosten ein großes Thema bei der Umsetzung. Eine Idee, diese zu reduzieren, ist, dass mehrere Vehikel von einem Piloten gesteuert werden, ähnlich wie das heute schon bei Drohnen der Fall ist. Bei der Entwicklung und Produktion können auch Ideen aus der Automobilproduktion übernommen werden. Das fängt bei Batterien an und reicht bis zu Konzepten und Bauteilen des autonomen Fahrens, das in Bezug auf die Redundanz sich bei der Aeronautik bedient.

Andere Unternehmen arbeiten ebenfalls mit Volldampf an dem Traum der fliegenden Elektrovehikel und sind schon einen Schritt weiter als Hyundai. Volocopter ist eines davon. Das deutsche Unternehmen entwickelt schon seit einigen Jahren Flugtaxis. Unlängst hat ein viersitziger Prototyp einen ersten Demonstrationsflug absolviert. Im Vergleich zu seinem Bruder VoloCity kann der VoloConnect eine Strecke von 60 Meilen (97 km) mit einer Maximalgeschwindigkeit von 155 mp/h (249 km/h) zurücklegen. Neben der urbanen Kurzstreckenmobilität (UAM) ist die Logistik ein weiterer wichtiger Einsatzzweck für die fliegenden Vehikel. Die Lastendrone VoloDrone hat bereits Tests zusammen mit dem Logistikunternehmen DB Schenker durchgeführt. Die Nachfrage nach den Luft-Stromern beschränkt sich aber nicht nur auf den Transport von Gütern, auch Unternehmen wie ADAC Luftrettung interessieren sich für diese Art der Fortbewegung.

Ein weiterer Pionier ist das in Weßlinger (bei München) Unternehmen Lilium, das schon länger an senkrecht startenden elektrischen Mini-Flugzeugen tüftelt. Zusammen mit Honeywell und Denso entwickeln die Bayern seit zwei Jahren einen Hochleistungs-Elektromotor, der mehr als 100 kW Leistung generiert und dabei lediglich vier Kilogramm wiegt. Das ist ein großer Schritt, denn das Gewicht spielt auch bei dieser Form der Luftfahrt eine wichtige Rolle.