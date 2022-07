Offene Angelegenheit

Cabriolets werden immer mehr aus den Produktportfolios der Autohersteller gestrichen. Nicht so bei Mini. Die zunehmend elektrischen Briten geben mit einem offenen Mini Cooper SE einen Ausblick auf die kommende Generation. Das Einzelstück soll zeigen, dass es offen für fast alles weitergeht – mit Hilfe aus China und natürlich rein elektrisch.

Technisch ist das offene Elektromodell ein Zwilling des bekannten Mini Cooper SE. Der wird von einem Elektromotor des mittlerweile ausgelaufenen BMW i3 angetrieben, der in einem Hilfsrahmen unter der Motorhaube verbaut ist. Das 3,86 Meter lange Einzelstück des Mini Cooper SE Cabrio wird vom 135 kW / 184 PS starken Elektromotor angetrieben, der eben auch den geschlossenen Zweitürer beflügelt. Aus dem Stand geht es in 7,7 Sekunden auf Tempo 100 und die Reichweite liegt wie beim geschlossenen Bruder bei 230 Kilometern, ehe es mit maximal 150 km/h zum nächsten Ladestopp geht. Das elektrische Stoffdach öffnet in 18 Sekunden bis zu einer Geschwindigkeit von 30 km/h. Wer das Dach wetter- oder tempobedingt nicht komplett öffnen will, kann eine Schiebedachfunktion nutzen. Alles bestens bekannt, doch hier eben mit einem elektrischen Untersatz.

Seine Weltpremiere feiert das Mini Cooper SE Cabriolet auf der US-Veranstaltung „Mini takes the States“ in Asheville / North Carolina. Die geschlossene Version des Mini Cooper SE in mittlerweile prächtig eingeschlagen – entsprechend groß sind Erwartungen an den Nachfolger. Die Wartezeiten der aktuellen Generation sind trotz des fortgeschrittenen Produktzyklusses lang, während jedes dritte Modell der britischen BMW-Marke mittlerweile elektrisch unterwegs ist. Die neue Mini-Modellreihe – gemeinsam mit Great Wall entwickelt – soll Ende 2023 ihre Premiere feiern und Anfang 2024 aus dem chinesischen Zhangjiagang zu den Kunden kommen. Im neuen Mini Cooper E soll es 135 kW / 184 PS und einen 40-kWh-Akku geben. Darüber rangiert der Mini Cooper SE mit 50 kWh sowie 165 kW / 225 PS, was elektrische Reichweiten von 300 beziehungsweise 400 Kilometern bedeutet – offen wie geschlossen.