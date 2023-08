von Nicolas Kaufmann Ein verrostetes und beschädigtes "Wrack" eines alten Rennautos steht zum Verkauf. Die Überreste eines seltenen Ferrari 500 Mondial sollen bald für mehr als eine Million US-Dollar versteigert werden. Es soll sich um "ein äußerst begehrtes Sammlerstück" handeln.

Dass es sich bei dem angebotenen Wagen um ein wertvolles Rennauto handeln soll, ist so leicht wohl nicht zu erkennen: Das Fahrgestell ist verrostet, beschädigt und der Großteil der Komponenten fehlt. Dennoch schätzt das kanadische Auktionshaus RM Sotheby's den Preis des "Wracks" auf 1,2 bis 1,6 Millionen US-Dollar.

Bei den Überresten des alten Fahrzeugs handelt es sich nämlich um einen Ferrari 500 Mondial Spider von der italienischen Designschmiede Pinin Farina. Laut RM Sotheby's ist es das zweite gebaute Mondial-Modell. Insgesamt sollen lediglich 13 Exemplare der ersten Serie gefertigt worden sein. Damit handele es sich um "ein äußerst begehrtes Sammlerstück".

Ferrari 500 Mondial verunfallte nach Teilnahme an verschiedenen Rennen

Zu seinen besten Zeiten war der 500 Mondial demnach ein gefragter Akteur im Rennsport mit prominentem Fahrer am Steuer. Recherchen und Kopien von Werksbauplänen zufolge sei das im März 1954 gebaute Rennauto in der Lackierung Rosso-Corsa und der Vinyl-Innenausstattung in der Farbe Similpelle-Beige an einen Sportwagenhändler in Mailand verkauft worden. Daraufhin sei der Wagen vom ehemaligen Teamfahrer der Scuderia Ferrari, Franco Cortese, gefahren worden. Jener war zu Anfangszeiten ein bedeutender Fahrer für Ferrari und ist laut den Verkaufsangaben in den Werksbauplänen als Fahrzeugeigentümer aufgeführt.

Darüber hinaus sei der 500 Mondial beispielsweise beim Rennen Mille Miglia gefahren, bevor er im Anschluss von der Designschmiede Scaglietti umgebaut wurde. Bei der Teilnahme am Großen Preis von Imola war der Sportwagen in weiß lackiert und besaß dreifarbige Streifen auf der Motorhaube. Im Jahr 1958 wurde das Fahrzeug in die USA exportiert, wo es etwa beim Evergreen Trophy-Rennen auf den Pacific Raceways fuhr. Schließlich wurde der Originalmotor durch einen amerikanischen V8 ausgetauscht, bevor das Auto verunfallte und einen Brandschaden erlitt. Der 500 Mondial wechselte mehrmals seinen Besitzer und wurde später ohne Motor weiterverkauft. Schließlich wurde der Roadster in seinem beschädigten Zustand gehalten.

Verkauf umfasst mehrere Fahrzeugteile

Jetzt stehen die rostigen Überreste des Ferraris mit der Fahrgestellnummer 0406 MD zum Verkauf. Zwar fehlt der Originalmotor, es wird aber ein größerer 3,0-Liter-Reihenviermotor sowie weitere Komponenten wie Teile der Hinterachse und ein nummerngleiches Getriebe mit verkauft. RM Sotheby's ist sich bewusst darüber, dass es einer "umfassenden Restaurierung" bedarf. Zusätzlich zum erwarteten siebenstelligen Kaufpreis wird der Käufer noch eine hohe Geldsumme investieren müssen, um aus dem "Wrack" wieder einen funktionsfähigen und ansehnlichen Ferrari zu machen. Ob das Überbleibsel des 500 Mondial wirklich für mehr als eine Million US-Dollar verkauft wird, wie es guterhaltene Autos dieser Gattung tun, wird sich bei der Versteigerung am 17. August im kalifornischen Monterey zeigen.