"Ein Leben. Ein Auto. Eine Chance." – so bewirbt das Auktionshaus RM Sotheby's den wohl größten Knaller der diesjährigen Automobil-Verkäufe, der im November bevorsteht. Dabei liegt die Messlatte für 2023 eigentlich sogar ziemlich hoch, denn eben erst wurden fast schrottreife Ferraris für mehrere Millionen Euro verkauft (hier erfahren Sie mehr).

Der schönste Ferrari der bisherigen Firmengeschichte

Doch die geplante Auktion hat es in sich. Zum Verkauf steht ein Ferrari 330 LM / 250 GTO aus dem Jahr 1962, von dem es je nach Sichtweise zwei oder drei Exemplare gibt. Das ist für einen Sportwagen, der in seiner "Basisversion" ohnehin weniger als 40 Mal gebaut wurde, ausgesprochen selten.

Hinzu kommt, dass der 250 GTO bis heute als schönster Ferrari gilt und schon andere Fahrzeuge dieser Modellfamilie Rekordpreise eingefahren haben. Da wäre zum Beispiel ein 62er 250 GTO, der 2018 für über 48 Millionen US-Dollar den Besitzer wechselte (hier erfahren Sie mehr).

Bei diesem Auto rechnet RM Sotheby's mit mindestens 60 Millionen US-Dollar. Das liegt an seiner Geschichte. Es handelt sich um den einzigen werkseigenen GTO der Serie I, der von der Scuderia Ferrari gefahren wurde. Er fuhr bei Le Mans und auf dem Nürburgring, später wurde er noch bei Bergrennen eingesetzt.

1985, nachdem das Auto fast 20 Jahre in den USA verweilte, wurde es penibel restauriert. Bis heute sind sämtliche Unterlagen, Korrespondenzen, Rennberichte aus der Zeit und Zeitschriftenartikel, in denen von dem Ferrari mit der Chassis-Nummer 3765 die Rede ist, erhalten.

Originalzustand seit den Achtzigerjahren

Auch der originale 4-Liter-Motor ist wieder eingebaut. Den verlor der Wagen zeitweise und bekam die kleinere 3-Liter-Version, um in bestimmten Rennklassen teilnehmen zu können. Dem aktuellen Besitzer gelang es jedoch, das Fahrzeug wieder in den Originalzustand zu versetzen. Heute trägt er auch wieder die Nummer 7, die er damals bei Le Mans trug – und woher der Namenszusatz "LM" ursprünglich herkam.

Ob der Schönste von den Schönsten das Zeug hat, der teuerste Oldtimer der Welt zu werden, wird sich am 13. November zeigen, wenn das Auto in New York verkauft wird.

