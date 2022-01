Vorausgesetzt man durfte überhaupt einen Ferrari Enzo kaufen, kostete ein solcher Wagen vor 20 Jahren bereits 909.000 Euro. Möchte man sich heute ein Exemplar in die Garage stellen, liegt der Preis bei rund 2,8 Millionen Euro. Umso tragischer also, wenn einer von nur 400 jemals gebauten Enzos in einen Unfall verwickelt war. Im niederländischen Baarn, keine 40 Kilometer von Amsterdam entfernt, ist genau das passiert.

Der Mechaniker eines Händlers kam am helllichten Tag von der Straße ab und setzte den Sportwagen vor einen Baum, berichtet die Regionalzeitung "De Gooi en Eemlander". Detaillierte Fotos ließ der Carspotting-Kanal European Carshots (hier geht es zum Instagram-Profil) dem stern zukommen. Nach kurzer Untersuchung wurde er von den Rettungskräften vor Ort entlassen. Die Bergung des Wagens dauerte länger, es existiert sogar ein mehrminütiges Video davon.

War Übermut die Ursache?

Zum Unfallhergang ist aktuell nicht viel bekannt. Doch wie man bei Google Maps sehen kann, handelt es sich bei dem Unfallort, dem Amsterdamsestraatweg in Baarn, um eine schnurgerade Straße. Was ist also passiert? Der Merkur schreibt, dass ein Zeuge sich gemeldet habe. Demnach habe der Techniker mit dem Fahrzeug stark beschleunigt, die Kontrolle verloren und sei dann über die Gegenfahrbahn gegen einen Baum geschleudert. Die enormen Kräfte, die gewirkt haben müssen, sieht man dem Fahrzeug an.

So verlor der Ferrari Enzo sowohl beide Räder auf der Beifahrerseite als auch deren Antriebswellen. Große Teile der Verkleidung sind ebenfalls zerstört und es fehlt offenbar ein Scheinwerfer. Das Auto stammt aus der Werkstatt von Ferrari Kroymans in Hilversum. Ob man das Fahrzeug reparieren werde, stehe aktuell noch nicht fest, erklärte das Autohaus gegenüber dem stern. Selbst wenn nicht: Das Unfallauto dürfte auch in diesem Zustand einen Käufer finden, der sich zwecks Instandsetzung einen Experten sucht. Dem Wert hat es natürlich geschadet, aber so selten wie ein Ferrari Enzo ist, lohnt sich der Erhalt.