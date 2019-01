Ein Frauenparkplatz im oberbayerischen Eichstätt beschäftigt seit Mittwoch das Verwaltungsgericht München. Dominik B. fühlte sich bei einem Besuch im Altmühltal von den explizit für Frauen ausgewiesenen Stellplätzen diskriminiert. Nach Angaben des Gerichts sieht er in der Bevorzugung weiblicher Fahrzeugführer das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) verletzt. Zudem suggerierten die zumeist gut beleuchteten und zentral gelegenen Parkplätze, dass Frauen nicht so weit laufen könnten und schutzbedürftig seien. Demnach diskriminieren sie, so die Argumentation des Klägers, auch Frauen.

Stadt Eichstätt reagiert auf Vergewaltigung

In der Stadt ist man fassungslos. "Es ist nun einmal erwiesen, dass Frauen häufiger Opfer von Gewaltdelikten werden als Männer", sagt Hans Bittl, Leiter des Rechtsamts in Eichstätt. Die Frauenparkplätze wurden eingerichtet, nachdem in unmittelbarer Nähe eines großen städtischen Parkplatzes eine Frau vergewaltigt worden war. Es gehe allein um Sicherheitsgründe, ergänzt Bittl. Zudem seien die aufgestellten Schilder "reine Hinweisschilder". Und ab hier geht es ins juristische Detail.

1. Dürfen Männer ihre Autos auf Frauenparkpätzen abstellen?

Ja, das dürfen sie. Allerdings nur auf öffentlichen Parkplätzen. Der Grund: Es gibt in der Straßenverkehrsordnung (StVO) kein gültiges Verkehrsschild, das Frauen bestimmte Bereiche eines Parkplatzes zuweist. Folglich appellieren die Aufsteller der Schilder eher an die Moral der Männer, die gut beleuchteten Plätze Frauen zu überlassen.

Anders verhält es sich mit privat bewirtschafteten Parkflächen, beispielsweise in Parkhäusern oder vor Supermärkten. Hier gilt das Hausrecht des Besitzers. Dieser kann Männern, die auf für Frauen bereitgestellten Parkflächen parken, zumindest Hausverbot erteilen.

2. Werden Männer durch Frauenparkplätze diskriminiert?

Eher nein. Allerdings gibt es hierzu bisher keine höchstrichterliche Entscheidung. Bewertungen von juristischer Experten sahen in der Vergangenheit keine Verletzung von Männerrechten. Die erste höchstrichterliche Entscheidung dazu könnte nach der Klage des 26-Jährigen nun demnächst vom Verwaltungsgericht München kommen.

Mindestens zwei Mal beschäftigten sich deutsche Gerichte in den vergangenen Jahren mit für Frauen reservierten Parkflächen und deren Nutzungsrechten. So verurteilte das Landgericht Landshut 2013 einen Mann zu einer Bewährungsstrafe und 5.000 Euro Bußgeld. Er hatte einen älteren Mann verprügelt, weil dieser sein Auto auf einem Frauenparkplatz abgestellt hatte. In Rheinland-Pfalz wurde die Klage eines Pflegers abgewiesen, der sich sich über die Einrichtung von Frauenparkplätzen auf dem Firmengelände seines Arbeitgebers beschwert hatte. Auch er fühlte sich diskriminiert. Frauen seien häufiger Opfer von Übergriffen, darum sei eine "Männerdiskriminierung" in diesem Fall rechtens, urteilten damals die Richter. (Az. 1 Ca 184/11)