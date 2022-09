Die meisten Erwachsenen in Deutschland haben ihre Führerscheinprüfung schon lange bestanden. Vielleicht zu lange? Einigen der schwierigsten Fragen aus den letzten Jahren können Sie sich hier stellen.

Hier können Sie unser Führerschein-Quiz spielen. Wichtig ist, die Fragen genau zu lesen und sich Zeit für die Antworten zu lassen. Viele Fragen sind sich ähnlich oder beinhalten kleine Fallstricke, die man meist erst beim zweiten oder dritten Lesen bemerkt. Bei manchen Fragen sind zudem mehrere Antworten möglich.

Ablauf der Theorieprüfung für den Führerschein

Die Theorieprüfung wird mit einem Multiple-Choice-Test abgenommen. Bei dieser Art von Test werden zu jeder Frage vorformulierte Antwortmöglichkeiten angegeben, aus denen man die richtigen Antworten auswählen muss. Hierbei kann es auch vorkommen, dass mehrere Antworten richtig sind. In diesen Fällen müssen natürlich mehrere Kreuze gesetzt werden, damit die Frage als richtig beantwortet gelten kann.

In der Prüfung werden insgesamt 30 aus dem Fragenkatalog ausgewählte Fragen gestellt, die an einem Computer beantwortet werden müssen. Wer weniger als 100 von den insgesamt 110 möglichen Punkten erreicht, fällt durch. Je nach Frage bekommt man für eine richtige Antwort zwei bis fünf Punkte, sodass man eventuell auch schon mit nur drei inkorrekten Fragen die Prüfung wiederholen muss. Einzige Ausnahme: Bei zwei falsch beantworteten Vorfahrtsfragen, die je fünf Punkte bringen, fällt man auch durch.

Führerscheinprüfung: Das sind die Bestimmungen für den Test

In der Theorieprüfung für den Führerschein müssen Fahrschüler:innen ihr erworbenes Wissen über die Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung (StVO) und das richtige Verhalten in Ausnahmesituationen unter Beweis stellen. In der Fahrerlaubnis-Verordnung ist die Aufgabe der Prüfung (§ 16) genau definiert:

In der theoretischen Prüfung hat der Bewerber nachzuweisen, dass er

1. ausreichende Kenntnisse der für das Führen von Kraftfahrzeugen maßgebenden gesetzlichen Vorschriften sowie der umweltbewussten und energiesparenden Fahrweise hat und

2. mit den Gefahren des Straßenverkehrs und den zu ihrer Abwehr erforderlichen Verhaltensweisen vertraut ist.