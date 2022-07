Für alles gerüstet

Wer meint, dass Elektroautos oder Plug-in-Hybriden der große Renner seien, der ist nicht in der Campingszene unterwegs. Denn kaum ein Fahrzeugsegment ist so beliebt, wie die kleinen Reisemobile, die auf Vans wie einem VW T6 oder einer Mercedes V- Klasse basieren. Wir haben den Praxistest gemacht, was ein Bestseller wie der Mercedes Marco Polo im Alltag so alles kann.