von Nicolas Kaufmann Das Premium-Cabrio Genesis X Convertible sorgte bei seiner Vorstellung im Herbst für Aufsehen. Die koreanische Luxusmarke spricht von einem "echten Flaggschiff" und will das sportliche Konzeptfahrzeug mit koreanischem Design nun tatsächlich auf den Markt bringen. Der Angriff auf die Konkurrenz hat begonnen.

Mit dem Konzeptfahrzeug machte Hyundais Luxusmarke Genesis seine X-Trilogie komplett. Nach dem X Concept (Präsentation im Jahr 2021), einem zweitürigen Coupé, und dem X Speedium Coupé (Präsentation im April 2022), einem Hochleistungs-Sportcoupé, feierte das Luxus-Cabrio Genesis X Convertible Mitte November seine Weltpremiere in Kalifornien. Das Viersitzer-Modell mit faltbarem Hardtop-Dach mit einzelnen Glas-Panels über Fahrer:in und Beifahrer:in setzt ebenfalls auf Genesis' Designsprache "Athletic Elegance". Diese zeichnet sich etwa durch eine lange Motorhaube, einen kurzen vorderen Überhang und einen langen Radstand aus. Weitere charakteristische Merkmale seien "die kraftvolle Parabellinie" an den Seiten und "die muskulösen Formen" um die Räder, heißt es vom koreanischen Autohersteller.

Zudem besitzt das X Convertible – wie das X Speedium Coupé – LED-Quad-Scheinwerfer in der Front. Bei den Verbrenner-Modellen ist vorne ein sogenannter Crest-Kühlergrill angebracht, in der Elektro-Variante ersetzen kleinere Öffnungen im vorderen Stoßfänger den Kühlergrill. Das Heck ist durch einen integrierten Spoiler sowie durch horizontale Quad-Rückleuchten geprägt und soll an die Leuchten der anderen beiden Konzeptfahrzeuge des Trios erinnern. Dazu prägt eine "auffällige V-förmige" Vertiefung die Heckklappe.

Zur edlen Optik des X Convertible soll zudem die Sonderlackierung Crane White beitragen. Der Hintergedanke dabei: "Der weiße Kranich steht in Korea für Adel und Heiligkeit und ist ein wichtiges kulturelles Symbol, das Genesis in das Konzept integrieren wollte", erklärt der Autohersteller in einer Pressemitteilung.

Beim Innenraum ließen sich die Designer von der Architektur traditioneller koreanischer Häuser inspirieren. Die Farben Giwa Navy und Dancheong Orange sollen ein modernes Bild erzeugen. Letztere verleiht – ebenso wie den Zierleisten koreanischer Holzgebäude – den Nähten im Auto ihre markante Optik. Auffällig ist außerdem die Instrumententafel, welche in der Mittelkonsole verbaut ist. Sie umgibt den Fahrer und soll ihn ins Zentrum rücken. Darüber hinaus soll es das Leistungspotential des Luxus-Cabrios unterstreichen. Weiter setzt Genesis in dem Konzeptauto auf Ledersitze und eine gewebte Innenverkleidung aus recycelbarem Wollstoff.

Genesis X Convertible soll in Produktion gehen

"Mit dem Konzept-Trio stärken wir die sportliche und emotionale Facette unserer Designphilosophie", erklärte Chief Creative Officer Luc Donckerwolke in einer im November veröffentlichten Pressemitteilung. Er fuhr fort: "Elektroantriebe geben uns die perfekte Möglichkeit, die Natur zu genießen – und das geht mit Cabriolets noch besser als mit jedem anderen Fahrzeug. Mit dem Genesis X Convertible bauen wir auf dem Erfolg des X Concept und des X Speedium Coupé auf und setzen die Mission der Marke fort, Fahrzeuge mit einer noch größeren emotionalen Wirkung zu entwickeln." Bei der Präsentation des Konzeptfahrzeugs sagte Donckerwolke vor Medien, dass man sich für ein auf der X-Konzeptreihe basierendes Serienfahrzeug vorbereite.

Neulich wurden die Aussagen zum Produktionsbeginn des Premium-Cabrios tatsächlich konkret. Peter Lanzavecchia, Vorsitzender des Genesis National Dealer Advisory Council und Eigentümer von Genesis of Cherry Hill in Marlton, New Jersey, sagte gegenüber dem Magazin "Automotive News", dass Donckerwolke Händlern auf dem Genesis-Jahrestreffen mitgeteilt habe, den X Convertible produzieren zu wollen.

Ein Performance-GT-Coupé stehe demnach ganz oben auf der Wunschliste der Genesis-Händler, hieß es weiter. "Ich weiß nicht, ob es über 200.000 oder 300.000 Dollar kosten wird, aber ich garantiere, dass wir eine Menge Bentley Continental Cabrio in Zahlung nehmen, wenn es in unsere Ausstellungsräume kommt", so Lanzavecchia. Er ergänzte: "Es wäre ein echtes Flaggschiff für die Marke." Damit ordnete Lanzavecchia zwar vage eine Preisklasse für den geplanten X Convertible ein, Angaben etwa zu den Leistungsdaten hat Genesis bisher aber noch nicht gemacht.

Koreanische Luxusmarke will sich international etablieren

Innerhalb von rund 3,5 Jahren hat Genesis eine breite Auswahl an Mittel- und Oberklassefahrzeugen vorgestellt. Den Anfang machte das Elektro-Modell GV60 als erstes Auto der Marke. Es erhielt in der Premiumklasse die Auszeichnung "German Car of the Year 2023". Das SUV ist laut Herstellerangaben der beliebteste Genesis in Europa. Im Anschluss folgten der Electrified GV70 und der Electrified G80. Alle drei erschienen im vergangenen Jahr. Weitere Modelle sind der G70, GV70, G80, GV80. Außerdem haben die Koreaner kürzlich mit dem G90 ihr Topmodell auf den Markt gebracht, welches in Europa derzeit allerdings nicht erhältlich ist. Damit finden sich bisher auch (noch) eine Handvoll Verbrenner-Modelle im Portfolio des koreanischen Autoherstellers, was sich bald ändern soll. Das Unternehmen hat sich nämlich dazu verpflichtet, bis 2025 eine reine Elektromarke zu werden, bevor es den Plänen zufolge 2035 klimaneutral sein wird.

Genesis war zuletzt noch als Submarke von Hyundai eingetragen. Es handelt sich jedoch um ein eigenständiges Unternehmen und so will man sich nun als eigene Marke etablieren. Dazu setzt die Luxusmarke auf traditionelle koreanische Elemente mit internationalen und europäischen Design- sowie Technikgenen. Der Konkurrenzkampf soll also Fahrt aufnehmen – und dürfte sich mit dem X Convertible weiter verschärfen.

Quellen: Genesis, German Car Awards, Automotive News, Pressinform