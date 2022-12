Go West!

Ford richtet sich völlig neu aus – zumindest in Europa. Die Zeiten, in denen die Kölner vergeblich Volkswagen hinterherhechelten, sollen ab 2023 endgültig vorbei sein. Ford wird schrittweise elektrisch und will sich dabei als betont amerikanische Marke einen Namen machen – in der Übergangsphase auch durch US-Ikonen mit Verbrenner-Power.