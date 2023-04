Groß im Kommen

Wem der Mercedes EQC zu viele Verbrenner-Gene bietet und der EQS zu teuer ist, der hat beste Chancen, sich in den neuen EQE SUV zu vergucken. Dem fehlt angesichts von Qualitätsniveau, großzügigem Innenraum, ausgewogenem Fahrverhalten und großer Reichweite an sich nur eines: ein eigenständiger Name.