Mit dem Auto ständig an einer roten Ampel zu stehen, ist nicht nur nervig, sondern bläst auch ohne jede Fortbewegung Schadstoffe in die Luft. In Darmstadt läuft nun ein Test für eine App, die Abhilfe schaffen will: Wer ihre Hinweise beim Fahren befolgt, soll reibungslos die grüne Welle reiten können.