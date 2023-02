Grundlagenlehre

Da die wirtschaftliche Situation viele Verbraucher zu rationaleren Entscheidungen zwingt, gewinnt Dacia in ganz Europa an Marktanteilen und Beliebtheit. Das Familienauto Jogger erhält jetzt den so wichtigen Hybridantrieb, der bei seiner Einführung vor einem Jahr noch fehlte. Der Jogger ist das einzige Familienauto, das bis zu sieben Personen befördern kann und für einen Preis von unter 25.000 Euro mit einem Hybridantrieb unterwegs ist.