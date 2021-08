Gerade, wenn das Smartphone oft als Navi genutzt wird, kann eine Handyhalterung für das Auto sinnvoll sein. Aber welche Modelle gibt es? Und welche bieten guten Halt?

Während der Autofahrt das Handy in der Hand zu haben, um aufs Navi zu schauen oder sich Musik anzumachen, ist nicht die beste Idee und erhöht das Unfallrisiko. Besser ist eine Handyhalterung fürs Auto, mit dessen Hilfe Sie das Handy immer im Blick haben. Aber was sollte man beim Kauf beachten? Und welche Modelle gibt es überhaupt?

Handyhalterung fürs Auto: Diese Modelle gibt es

Es gibt im Grunde drei verschiedene Modelle von Handyhalterungen fürs Auto: Halterungen, die an der Windschutzscheibe via Saugnapf befestigt werden; Halterungen, die in die Lüftung geklemmt werden und Halterungen, die an der Armatur angebracht werden. Bei allen Modellen ist natürlich eines wichtig: dass sie gut halten und sich während der Fahrt nicht lösen, sodass man entweder während der Fahrt abgelenkt wird oder das Handy noch beschädigt wird.

Dafür sind bei der Anbringung an der Windschutzscheibe oder am Armaturenbrett auf jeden Fall Modelle mit Vakuumprinzip empfehlenswert: Dadurch hält der Saugnapf besonders fest und löst sich bei der Fahrt nicht gleich wieder. Bei Modellen für die Lüftung ist es wichtig, dass der Clip auch wirklich passend für die Größe der Lüftungsschlitze ist. Ansonsten ist es hilfreich, sich einmal die Nutzerbewertungen der verschiedenen Modelle anzusehen. Oftmals kann man dadurch besser einschätze, ob die favorisierte Handyhalterung fürs Auto auch wirklich stabil ist.

1. Handyhalterung für die Windschutzscheibe

FLOVEME Handyhalterung mit Saugnapf

Eine Möglichkeit, eine Handyhalterung im Auto anzubringen, ist es, sie mit Hilfe eines Saufnapfes an der Windschutzscheibe zu befestigen. Dazu sollte die Scheibe vorher gut gereinigt werden, damit die Halterung auch gut halten kann. Bei Amazon zählt das Modell von Floveme zu den Bestsellern mit den besten Bewertungen. Es hat einen Saugnapf mit Vakuumprinzip, der keine Leimspuren hinterlässt und laut Herstellerangaben besonders stabil sein soll. Selbst wenn er der Sonne ausgesetzt wird, soll er nicht abfallen. Zudem lässt sich die Halterung um 360 Grad drehen und soll passend sein für alle Smartphone-Modelle.

2. Handyhalterung für die Lüftung

andobil Handyhalterung fürs Auto

Eine andere Variante sind Handyhalterungen, die in die Lüftung im Auto geklemmt werden. Unter Amazon-Nutzern ist das Modell von Andobil beliebt: Es soll in alle Lüftungsschlitze passen und zerkratzt sie wegen seiner weichen Silikon-Hülle nicht. Es lässt sich wegen seines Kugelkopfes um 360 Grad drehen und das Smartphone kann dadurch sowohl vertikal als auch horizontal genutzt werden. Die Handyhalterung soll zudem für die meisten Smartphone-Modelle nutzbar sein. Der Hersteller verspricht außerdem einen sehr guten Halt.

3. Handyhalterung für die Armatur

YOSH Handyhalter fürs Auto

Die dritte Möglichkeit, um eine Handyhalterung im Auto anzubringen, ist die Befestigung am Armaturenbrett. Auch das funktioniert via Saugnapf. Wie auch bei den Modellen für die Windschutzscheibe sollte der Untergrund zuvor gut gereinigt und vor allem fettfrei sein, damit die Halterung sich wirklich festsaugen kann. Die meisten Modelle sind 2-in-1-Varianten, die sich sowohl an der Windschutzscheibe als auch an der Armatur anbringen lassen. Unter Amazon-Nutzern schneidet laut Bewertungen besonders das Modell von Yosh gut ab. Es hat ein um 360 Grad einstellbares Drehkugelgelenk, soll laut Hersteller-Angaben und Nutzer-Bewertungen fest anheften und für viele Smartphones kompatibel sein.

Der Alleskönner: Handyhalterung fürs Auto 3 in 1

VANMASS Handyhalterung Auto 3 in 1

Darüber hinaus gibt es auch Modelle, die auf alle drei Arten im Auto befestigt werden können. Unter den 3-in-1-Handyhalterungen fürs Auto schneidet laut Nutzer-Bewertungen vor allem das Modell von Vanmass gut ab. Es soll fest halten und lässt sich variabel anbringen: ob am Armaturenbrett, dem Lüftungsgitter oder der Windschutzscheibe. Zudem ist es passend für die meisten Smartphone-Modelle.

