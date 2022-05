Tesla - und irgendwann kommt der Rest

So wie 2021 endete, begann auch das erste Quartal des Jahres 2022. Über keinen Autohersteller wird in den sozialen Medien mehr diskutiert als über Tesla – mit riesigem Abstand. Heißestes Thema weltweit bei Twitter: Ladestationen.

Die Autoindustrie hat wahrlich schon bessere Zeiten erlebt. Die Halbleiterkriese macht die Produktion von Fahrzeugen nach wie vor schwierig und besonders stark haben darunter Elektroautos und Plug-in-Hybriden zu leiden, die sich einer besonders hohen Nachfrage erfreuen. Auch die anhaltende Pandemie sorgt unverändert für Produktionsengpässe und gerade in China stehen einige Fabriken derzeit wieder still. Die Lieferzeiten von so manchem Auto mit Stecker liegt bei mehr als einem Jahr – wenn überhaupt ein Liefertermin genannt wird und dieser dann auch belastbar ist. Der Krieg in der Ukraine hat die schwierige Situation auch für die Auto- und Zulieferindustrie nochmals deutlich verschärft, weil ein großer Teil der europäischen Kabelstränge in der Ukraine produziert wird und die Werke im Westen des umkämpften Landes derzeit maximal die Hälfte der normalen Mengen fertigen.

Gleichzeitig haben die geopolitischen Unruhen zwischen Russland und der Ukraine die Preise für Metalle, die für Elektrofahrzeuge verwendet werden, in den Keller getrieben. Vor diesen schwierigen Hintergründen hat Tesla im ersten Quartal des Jahres in den sozialen Medien seine Position als führendes Elektrofahrzeugunternehmen gefestigt. Die neueste Analyse von Global Data über die 'Top 10 companies among EV discussions: Q1 2022", zeigt, dass Unternehmen wie Toyota und Porsche mit gigantischem Abstand erst auf den Plätzen zwei und drei folgen. Dahinter konnten sich in der Diskussionsfreudigkeit die Marken Rivian, General Motors und Hyundai positionieren. Erst dahinter lagen so renommierte Hersteller wie Nissan, Ford, Honda oder Mercedes. „Tesla war mit einem Anteil von 52 Prozent im ersten Quartal 2022 das meistdiskutierte Automobilunternehmen“, erläutert Smitarani Tripathy, Social Media Analyst bei Global Data, „die Gespräche über Tesla spitzten sich am meisten zu, als das Unternehmen im vierten Quartal einen rekordverdächtigen Absatz von Elektrofahrzeugen meldete, der das vorangegangene Quartal übertraf, trotz Störungen in der Lieferkette.“

Einige besonders beliebte Tweets, die von der Social Media Analytics Platform von Global Data erfasst wurden: Alexander von Witzleben, der EU-Beamte im Ruhestand, hat getwittert: “#Tesla dodges supply woes to deliver record number of new #ElectricVehicles shrugging off #SupplyChain and other problems to hand new customers the keys to more than 308,000 #EVs. Susan Li , Korrespondentin bei Fox Business Network twitterte: “These #Tesla 4th quarter #delivery numbers are incredible😳 308,600 cars is almost 50% more than analyst forecasts Almost 1 million #ElectricVehicles delivered last year The #'s dropped while I was listening to the #ElonMusk 2 hour podcast The Future is exciting 🥳 $tsla"

Die Marken Toyota, Porsche und Rivian hatten im ersten Quartal 2022 jeweils einen Stimmenanteil von gerade einmal sieben Prozent und waren damit hinter Tesla die am häufigsten genannten Autounternehmen in Diskussionen über Elektrofahrzeuge. Unter diesen wurde der höchste Spitzenwert in den Diskussionen der Influencer rund um Toyota festgestellt, als das Unternehmen zusammen mit Volkswagen Investitionen in Höhe von 170 Milliarden US-Dollar in das Elektrofahrzeugsegment ankündigte, um Tesla vom Thron zu stoßen. Überraschend, dass so renommierte Unternehmen wie Volkswagen, Audi, BMW oder auch die Marken des Stellantis-Konzerns trotz groß angelegter Elektrostrategien in aller Welt bei den sozialen Medien keine Rolle spielten.

Nissan verzeichnete einen Anstieg in Diskussionen um 34 Prozent und damit den höchsten Zuwachs unter den zehn meistgenannten Unternehmen im ersten Quartal 2022, nachdem das französisch-japanische Unternehmen zusammen mit seinen Kooperationspartnern Renault und Mitsubishi Elektro-Investitionen in Höhe von 26 Milliarden US-Dollar angekündigt hatte. Dadurch sollen bis zum Jahre 2030 über 35 Elektroautos auf insgesamt fünf Plattform auf den Markt kommen. „Ladestationen waren einer der Top-Trends, die von den Influencern im ersten Quartal 2022 diskutiert wurden, da nicht nur die führenden Automobilhersteller, sondern auch viele Länder und staatliche Verwaltungen die Lücke in der Infrastrukturentwicklung für Ladestationen für Elektrofahrzeuge schließen wollen“, so Smitarani Tripathy, „die meisten Influencer auf der Social-Media- Analytics-Plattform von Global Data sind der Meinung, dass das Aufkommen von superschnellen Ladestationen die Einführung von Elektrofahrzeugen wahrscheinlich vorantreiben wird.“