Electric Rider

Aktuell ist die Zahl der rein elektrisch angetriebenen Motorradmodelle in Deutschland noch eher bescheiden. Deutlich weniger als ein Dutzend sind derzeit wirklich zu haben. Ein Überblick.

Einige große Hersteller haben allenfalls Studien in ihren Designstudios stehen, weit entfernt von jeder Marktreife. BMW zum Beispiel begnügt sich erst einmal mit Elektro-Rollern, von den großen Traditionsmarken schwimmen gerade mal Harley Davidson und KTM im Strom mit.

Die Gründe für sind vielfältig und ähnlich wie schon bei den Automobilen. Das Thema Reichweite ist ganz vorne an. Motorräder sind zwar deutlich leichter als Elektroautos - eine Verge TS etwa wiegt gerade mal 245 Kilogramm, ein Tesla Modell Y knappe zwei Tonnen – und kommen so mit gleicher Akkuleistung deutlich weiter. Allerdings lassen sich in dem sehr viel geringeren Platz eines Bikes auch nur sehr viel kleinere Akkus unterbringen – in einem Auto steht dafür der ganze Unterboden zur Verfügung. Entsprechend haben die aktuellen E-Bikes in der Regel je nach Fahrweise Reichweiten von 100 bis 200 Kilometer. Tourenmotorräder mit Verbrennermotor liegen dagegen problemlos bei gut 400 Kilometer mit einer Tankfüllung. Eine Harley etwa schafft bei einem Tankvolumen von 23 Litern je nach Fahrweise bis zu 330 Kilometer.

Apropos Laden. Auch da stehen E-Bikes deutlich länger als die üblichen Modelle mit Verbrennungsmotor. Wenn denn der Ladeanschluss passt. Einige Hersteller verpassen ihren Modellen nämlich Stecker, die nicht überall passen. Immerhin: Als Standard-Ladestecker hat sich der Typ 2 etabliert. Kaum verbreitet sind der Combo-Stecker und der CHAdeMO-Stecker. Immerhin scheint nun langsam Bewegung in das Problem zu kommen. Nachdem Tesla offenbar bereit ist, seine Infrastruktur an Ladesäulen künftig auch für andere Hersteller zu öffnen, kündigte jetzt der finnische E-Bike-Hersteller Verge an, nach dem Marktstart seines Superbikes Ende des Jahres in den USA, Teslas 17.000 Ladesäulen dort nutzen zu wollen.

Und schließlich die Preise. Wie schon bei den Elektroautos ist es auch auf zwei Rädern nicht gerade preiswert, lokal CO2-unterwegs zu sein. Die Preisspanne reicht - je nach Leistung – von knapp 8.000 bis 55.000 Euro. Staatlich gefördert werden Elektromotorräder in Deutschland eher marginal. Bis 2030 gibt es Geld nur über die Treibhausgas-Quote (THG) – also jährlich 200 bis 300 Euro, je nach THG-Abwickler.

Welche E-Bikes sind aktuell oder in absehbarer Zeit in Deutschland zu kaufen? Ein Überblick. - Livewire One Für seine elektrischen Zweiräder hat Harley Davidson 2021 mit Livewire EV eine eigene Marke kreiert. Seit 2022 in den USA und seit April diesen Jahres auch in Europa verkauft Livewire seine Produkte auf dem Markt. Zunächst gibt es mit der Livewire One nur ein Modell. Sie liefert 78 kW / 106 PS und soll in drei Sekunden von Null auf 100 km/h beschleunigen, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 174 km/h. Die Reichweite mit einer Ladung des 15,4 kWh großen Akkus soll bei 153 Kilometern liegen, in der Stadt bei 235 Kilometern. Der Preis: 24.990 Euro. - KTM Mit der Freeride E-XC bietet KTM schon seit 2014 ein E-Bike an – wie es sich für die Marke gehört, eine Enduro. Das selbst für hartes Gelände geeignete Motorrad hat 18 kW / 24,5 PS Leistung und drei einstellbare Fahrmodi: Economy, Enduro und Cross. Mit einer Akkuladung kommt man laut KTM 90 Minuten lang selbst durch raues Gelände. Das Ganze zum Preis von 12.700 Euro. - Verge Der Antrieb der Verge TS aus Finnland ist schon etwas ganz Besonderes. Das nabenlose Hinterrad integriert den ringförmigen Elektromotor in den Felgenkranz. 102 kW / 139 PS und ein Akku mit 20,2 kWh (Ladezeit: 55 Minuten) stehen im Datenblatt, die Reichweite liegt auf der Autobahn bei 200, in der Stadt bei 350 Kilometer. 33.000 Euro kostet der spacige Spaß. Auf satte 54.400 Euro soll später das Superbike TS Ultra kommen. Dafür gibt es dann 150 kW / 204 PS, 1.200 Newtonmeter Drehmoment und einen 21,8 kWh großen Akku, der für 375 Kilometer Reichweite sorgen soll. - Energica Aus dem italienischen Modena kommen gleich vier E-Bikes, produziert von Energica. Dort stellt man bereits seit 2012 elektrisch angetriebene Zweiräder her. Besonders interessant ist die seit Ende 2022 erhältliche Reiseenduro Experia. Das gute Stück kostet zwar von 28.263 an aufwärts, bietet aber auch entsprechende Leistung. Der große 22,5 kWh-Akku ist laut Hersteller in der Stadt gut für eine Reichweite von bis zu 420 Kilometer – überland ist allerdings auch schon nach 220 Kilometer Schluss. Der 75 kW / 102 PS starke Elektromotor beschleunigt die Enduro auf 180 km/h Spitze. Die weiteren Modelle im Programm: Eva Ribelle, Eva Esse Esse 9 und Ego. Sie kosten ab 25.600 Euro und sollen in der Stadt bis zu 400 Kilometer Reichweite schaffen.

- Italian Volt Nach vier Jahren Vorlaufzeit will Italian Volt Ende des Jahres seine elektrische Lacama auf den Markt kommen. Für den Antrieb sorgt ein Axial-Flussmotor, der bis zu 110 kW / 150 PS sowie 230 Nm Drehmoment per Zahnriemen am Hinterrad abliefern soll. Das ermöglicht einen Sprint von 0 auf 100 km/h in unter vier Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von 230 km/h. Die Reichweite soll bei 200 Kilometer liegen. Über die Preise ist noch nichts bekannt, unter der Hand ist von rund 38.000 Euro die Rede. - Alrendo Aus China kommt die TS Bravo – und ist mit 12.000 Euro relativ preiswert. Entsprechend fällt die Leistung auch eher bescheiden aus. Der Motor schafft 20 kW / 27 PS und beschleunigt das Bike auf maximal 135 km/h. Damit sind aus dem Akku mit seinen 17,4 kWh Speicherkapazität je nach Fahrweise immerhin bis zu gut 400 Kilometer Reichweite heraus zu holen. - Niu Ebenfalls aus China: Die RQi GT, die 10.000 Euro kosten soll. Auch da fällt die Leistung eher bescheiden aus: 7,5 kW / 10 PS, 110 km/h Höchstgeschwindigkeit. Zwei herausnehmbare Akkus speichern zusammen 5,2 kWh und sind für eine Reichweite von bis zu 120 Kilometer gut. - Horwin Und noch einmal Made in China. Der Offroader HT5 hat acht PS Leistung und schafft im besten Fall 150 Kilometer Reichweite. Der Preis für die elektrische Enduro: ab 7.490 Euro

- RGNT Anders als die anderen eher futuristisch designten E-Bikes kommt RGNTs No.1 mit eher klassischer Optik daher. Das elektrische Motorrad aus Schweden wird von einem Nabenmotor im Hinterrad angetrieben, der es dank 21 kW / 29 PS auf eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 120 km/h treibt. Der 9,5 kWh große Akku reicht gerade mal für eine Reichweite von148 Kilometer. Zu haben ist die No.1 ab 13.500 Euro. - Zero Die größte Auswahl an elektrischen Bikes bietet der kalifornische Hersteller Zero. Kein Wunder: Zero entwickelt bereits seit 2006 Motorräder mit elektrischem Antrieb. Funfact am Rande: Die Antriebsaggregate liefert dafür die Firma Perm Motors aus dem Schwarzwald. Die neue DSR/X ist vor allem für Touren gedacht, entsprechend ausgestattet und kostet ab 26.650 Euro. Der Motor kommt auf 75 kW/ 102 PS Leistung und liefert 225 Nm Drehmoment sowie eine Höchstgeschwindigkeit von 180 km/h ab. Eher bescheiden die Reichweite: Aus dem 17,3 kWh großen Akku lassen sich innerstädtisch 290 Kilometer ziehen, Bei konstant 113 km/h auf der Autobahn ist allerdings nach 137 Kilometern Schluß. Zwar gibt es als Option einen "Power Tank" mit 21 kWh – doch der verlängert die Reichweite nur ein bisschen. Des weiteren im Programm: der 82 kW 110 PS starke Sport-Tourer SR/S mit einer Reichweite von knapp 180 Kilometer ab 26.415 Euro. Des Weiteren gibt es ab 25.575 Euro den Streetfighter SR/F mit 110 PS, 200 km/h Höchstgeschwindigkeit. Die Supermoto FXE schließlich ist mit 133 Kilogramm Gewicht zwar besonders leicht und entsprechend handlich – schafft aber gerade mal 100 Kilometer Reichweite.