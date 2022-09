Hand in Hand durch Europa

Plant Rivian über die Hintertür Mercedes nun doch den Einstieg in den europäischen Markt? Das amerikanische Start-Up, das insbesondere durch seine beiden Elektrofahrzeuge R1T und R1S auf sich aufmerksam gemacht hat, will mit Mercedes im Transportergeschäft kooperieren.

Bisher gibt es nicht mehr als eine Absichtserklärung, doch wer sich deren Inhalt genau anschaut, dürfte kaum einen Zweifel daran haben, dass es Mercedes und Rivian mit einer Kooperation sehr ernst meinen. Möglich wird dies gerade auf dem streng reglementierten europäischen Markt jedoch nur dann, wenn auch die Regulierungsbehörden zustimmen. Geplant ist ein gemeinsames Joint Venture, in dem Mercedes und Rivian auf europäischem Boden ein Werk für Elektrotransporter errichten. Der zeitliche Rahmen für eine solche gemeinsame Fertigung in Mittel- oder Osteuropa ist bisher sehr vage; es steht jedoch wohl fest, dass ein bestehender Mercedes-Standort als Lokalität ausgewählt wird. 2025 / 2026 könnte er losgehen.

Beide Unternehmen planen Fahrzeugkonzepte für eine Fertigung auf gemeinsamen Produktionslinien. Der geplante große Elektrovan von Mercedes basiert auf der rein elektrischen Plattform VAN.EA (MB Vans Electric Architecture). Rivians Elektrovan soll dagegen auf der Rivian-eigenen Light-Van-Plattform unterwegs sein. „Rivian wurde gegründet, um den Abschied von fossilen Brennstoffen attraktiv zu gestalten. Hierzu wollen wir durch das Angebot herausragender Fahrzeuge und Dienste beitragen“, sagt Rivian-CEO RJ Scaringe, „wir freuen uns, bei diesem Vorhaben mit Mercedes-Benz zusammenzuarbeiten. Die Zusammenarbeit ermöglicht uns, gemeinsam herausragende Elektrotransporter zu produzieren, die nicht nur unsere Kunden überzeugen, sondern gleichzeitig einen Beitrag zum Schutz des Planeten leisten."

Rivian hat sich in den vergangenen Jahren mit großen Verzögerungen insbesondere sein Elektrodoppel R1T und R1S auf den Markt gebracht. Elektro-SUV und -Pick-Up sind ebenso wie der Last-Mile-Lieferwagen Electric Delivery Van (EDV) die ersten Fahrzeuge von Rivian für Privat- und Gewerbekunden. R1T und R1S konkurrieren dabei mit Modellen wie dem Ford F-150 Lightning oder dem Tesla Model X. Während diese beiden Modelle in erster Linie für Privatkunden aus dem Premiumlager gedacht sind, richtet sich der Rivian EDV, gemeinsam mit Amazon entwickelt, an gewerbliche Nutzer und speziell an Flottenbetreiber aus dem Paketsektor.

Mercedes ist auch im Vansegment dabei, sein Portfolio weiter zu elektrifizieren. Aktuell sind mit E-Vito, E-Sprinter, E-Vito Tourer und EQV vier rein elektrische Modelle im Sternenangebot. In den nächsten Monaten wird das Portfolio um den elektrischen Mercedes Citan und den EQT erweitert, während kommendes Jahr die nächster Sprinter-Generation ebenfalls elektrifiziert wird. 2025 folgt mit dem VAN.EA eine komplett elektrische Fahrzeugarchitektur, auf der alle mittelgroßen und großen Vans unterwegs sein werden. „Seit 2010 haben wir zahlreiche elektrische Vans produziert und auf den Markt gebracht. Ab 2025 werden alle Vans auf Basis unserer neuen Architektur VAN.EA rein elektrisch sein“, erklärt Mathias Geisen, Leiter Mercedes Vans, „ich freue mich sehr, dass wir in dieser Transformation nun mit Rivian zusammenarbeiten - einem hochdynamischen und inspirierenden Partner mit einer starken Technologieposition. Wir teilen Investitionen und Technologie, weil wir ein gemeinsames strategisches Ziel haben: die Elektrifizierung des Van-Markts mit nachhaltigen und technologisch überlegenen Produkten für unsere Kunden voranzutreiben.“ Weitere Möglichkeiten einer Zusammenarbeit sollen zwischen Mercedes und Rivian ebenfalls ausgelotet werden. Vielleicht bekommt so auch ein elektrischer Pick-Up eine neue Chance, der bestens auf den US-Markt passen würde. Das europäische Verbrennermodell der Mercedes X-Klasse aus der Renault-Nissan-Kooperation wurde mangels Kundennachfrage mittlerweile eingestellt.