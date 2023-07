Die chinesischen Autohersteller sprudeln beinahe im Quartalsrhythmus auf den europäischen Markt. Nach Marken wie Lotus, Nio, MG, Zeekr und und BYD versucht es nun auch Seres in der alten Autowelt. Die Erwartungen sind groß, die Preise ambitioniert.

Seres wurde im Unterschied zu den meisten neuen Autoherstellern nicht allein in China gegründet, sondern entstand Mitte des vergangenen Jahrzehnts im Silicon Valley. Die Idee zu der neuen Elektromarke hatte John Zhang und seinem Partner Martin Eberhard, einem der Mitbegründer von Tesla. Seres ist ebenso wie Markenvorbild Tesla rein elektrisch unterwegs und legt großen Wert auf das Design seiner Fahrzeuge. Dabei gehört Seres zum chinesischen Automobilkonzern Dongfeng Sokon mit Sitz in Chongqing. Besonders stolz sind die Entwickler von Seres auf die selbst entwickelten Solid-State-Akkus, die große Reichweiten und schnelle Ladetempi sichern sollen.

Unbekanntes Terrain 1 von 11 Zurück Weiter 1 von 11 Zurück Weiter Seres 5 Seres 5 Mehr

Jetzt feiert die US-chinesische Marke mit dem Seres 5 ihren verzägerten Marktstart in Europa. Auf anderen Märkten ist Seres bereits seit längerem aktiv und hat bisher rund 500.000 Fahrzeuge in über 70 Märkte geliefert. In Europa will die Elektromarke schnell ins begehrte Premiumsegment aufsteigen und hier insbesondere in Ländern wie Deutschland, Frankreich und Italien eine nennenswerte Marktrolle im Elektrosegment spielen. Neben der Konzernfertigung in China befindet sich der Markensitz von Seres unverändert in Kalifornien. Zudem betreibt der Autobauer Entwicklungsstandort und Produktion im US- Bundesstaat Michigan. „Die Seres 5 Qualität ist die Lebensader des Exportmarktes und das Fundament für unsere Kunden im Ausland. Wir müssen die Gesamtleistung unserer Fahrzeuge für die europäischen Straßen erst persönlich testen, bevor wir sie mit gutem Gewissen an unsere europäischen Kunden weitergeben können“, erläutert Firmenchef John Zhang, „die Grand Tour ist das Debüt des neuen High-End- Elektrofahrzeugs von Seres in Europa, wo die Automobilindustrie am weitesten fortgeschritten ist. Dies ist ein großer Schritt für uns, um den europäischen Markt zu betreten, und ein weiterer Schritt zur weltweiten Präsenz von Seres.“

Bei einer Tour durch Europa in 25 Tagen durch 21 Länder mit mehr als 10.000 Kilometern sollte speziell der Seres 5 speziell an die europäischen Rahmenbedingungen angepasst werden. So wurden die Modelle in einem breiten Temperaturspektrum in verschiedenen Regionen getestet. Dabei ging es nicht nur um den Verkehr in überfüllten Innenstädten, sondern auch Hochgeschwindigkeitsfahrten in Deutschland oder das Fahren auf unterschiedlichsten Straßenbelägen in den einzelnen Ländern, um Fahrwerke anzupassen und das Geräuschniveau im Realbetrieb zu testen. Im Anschluss wurden in Norwegen von Europamanager ZJ Wan und CEO John Zhang öffentlichkeitswirksam die ersten Seres-5-Modelle an Endkunden übergeben. Verlockend: Die ersten Kunden bekommen auf ihren Seres 5 eine lebenslange Garantie. Unter ihnen: der europäische Rallye-Champion Andreas Mikkelsen.

Der 4,71 Meter lange Seres 5 ist als aktuelles Topmodell wahlweise mit Front- oder Allradantrieb zu bekommen. Während die Basisversion 210 kW / 286 PS (ab 63.900 Euro) leistet, bietet die 74.900 Euro teure 4x4-Variante mit 430 kW / 585 PS allemal sportliche Fahrleistungen und eine Höchstgeschwindigkeit von 226 km/h. Aus dem Stand beschleunigt der Seres 5 AWD in 3,7 Sekunden auf Tempo 100. Mit dem großen 90-kWh-Solid-State-Akkupaket sollen Reichweiten von mehr als 500 Kilometern drin sein. Im Innenraum gibt es Platz für fünf Personen, während der Fahrer auf Head-Up-Display, 12,3-Zoll-Instrumente oder den zentralen 15-Zoll-Bildschirm blickt. Für Komfort an Bord sorgen Massagesitze, Panoramadach und Sprachbedienung. Seres will seine Fünfer-Serie gegen Wettbewerber wie Tesla Model Y, BMW iX3, Audi Q4 Etron oder Mercedes EQC in Szene setzen. Ähnlich wie Kia EV6 oder Hyundai Ioniq 5 kann auch der Seres 5 externe Verbraucher mit elektrischer Energie versorgen. Für Märkte, auf denen die Ladeinfrastruktur noch Lücken aufweist, wird der Seres 5 auch mit einem Verbrenner als Range-Extender angeboten. Der Seres 5 EVR hat in der Basisversion eine elektrische Reichweite von 200 Kilometern und einen Range-Extender für weitere 900 km. Die Allradversion hat eine kombinierte Reichweite beider Antriebsmodule von immer noch über 1.000 Kilometern.

Neben dem Seres 5 bietet der chinesische Autobauer auch den 4,39 Meter langen Kompaktklasse-SUV Seres 3 an. Er wird von einem 120 kW / 163 PS / 300 Nm starken Elektromotor angetrieben, dessen 53,7 kWh großes Akkupaket nach 330 Kilometern wieder aufgeladen werden muss. Die Höchstgeschwindigkeit: 160 km/h. Das Ladevolumen des 1,8 Tonnen schweren Fronttrieblers liegt bei 381 Litern. Große Pläne hat Seres ab kommendem Jahr. Dann kommen mit den Modellen Seres 7 und Seres 9 auch in Europa neue Fahrzeuge der Oberklasse, die dann nicht nur noch mehr Komfort, sondern auch größere Reichweiten zurücklegen können. Zudem soll die aktuell dünne Ladegeschwindigkeit von rund 100 Kilowatt deutlich erhöht werden. Für das Topmodell Seres 9 versprechen die Techniker kalkulierte Reichweiten von über 750 Kilometern und derzeit fehlendes Hochgeschwindigkeitsladen.