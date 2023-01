Hochspannung an der Partymeile

Selten war das Interesse so groß an einem 24 Stunden Rennen in Daytona. Die neue Rennklasse LMDh feierte ihre Premiere mit neuen Boliden, die mit ihrem Elektroboost nicht nur beim Publikum für Hochspannung sorgten. Daytona heißt eben auch: Party rund um die Uhr.