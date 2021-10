Premiere in China Honda kündigt neue Elektroauto-Modellreihe an

Honda hat ein neues E-Auto-Konzept vorgestellt. Demnach will der japanische Autobauer in den kommenden Jahren eine gesamte Elektroauto-Reihe auf den Markt bringen. Die ersten Modelle sollen bereits im Frühjahr 2022 erscheinen.

Honda hielt sich in der Elektromobilität lange zurück. Bisher hat der japanische Autobauer neben den Hybrid-Modellen "HR-V", "Jazz" und "CR-V" lediglich den kleinen Cityflitzer "E" als rein elektrisch betriebenes Auto in den Reihen. Aber das will das Unternehmen nun ändern. Es will in Zukunft nur noch Elektroautos bauen.

Am Mittwoch hat Honda auf einer virtuellen Pressekonferenz sein neues E-Auto-Konzept dazu vorgestellt: die "e:N-Serie". Das "e" stehe hierbei für "Elektrifizierungstechnologie" und das "N für "Neu/Nächstes", erklärte das Unternehmen. Die "e:N-Serie" soll in China produziert werden, wobei die ersten Modelle, "e:NS1" und "e:NP1, schon im Frühjahr 2022 auf den Markt kommen sollen. Beide sollen ein „sportliches“ und „sicheres“ Fahren bieten und ein „einfaches“ und „elegantes“ Design haben.

In den nächsten fünf Jahren will Honda zehn Modelle der "e:N-Serie" herausbringen. Zum Konzept gehören ein Coupé-, ein SUV- und ein GT-Modell. Alle Modelle sollen weltweit in den Verkauf gehen. Wann das so weit sein soll, sagte Honda nicht.

Honda will nur noch Elektroautos bauen

Der japanische Autobauer hat sich zum Ziel gesetzt, künftig nur noch Elektroautos zu entwickeln. Nach dem Jahr 2030 will Honda keine Benziner-Modelle mehr verkaufen - sondern ausschließlich Hybrid- und Elektroautos. So soll der E-Auto-Anteil schrittweise zunehmen. Bis 2030 soll dieser nach Hondas Plänen bei 40 Prozent, bis 2035 bei 80 Prozent und bis 2040 bei 100 Prozent liegen. Dazu will Honda auch an den Batterien seiner E-Fahrzeuge arbeiten.

Ganz ohne Stecker 1 von 20 Zurück Weiter Zurück Weiter Honda HR-V e:HEV Honda HR-V e:HEV Mehr

Bis zum Jahr 2050 will Honda schließlich klimaneutral werden und die Zahl der Verkehrstoten durch Unfall-Kollisionen auf Null bringen. Dabei soll ein neues Fahrerassistenzsystem helfen, das Honda ab 2022 entwickeln und künftig in allen Autos einbauen will.

Quellen: Pressemittelung Honda