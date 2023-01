Hybridtechnik vor dem Härtest

Selten war das Interesse größer an den 24 Stunden von Daytona am kommenden Wochenende (28./29. Januar) als in diesem Jahr. Die Hersteller starten mit ihren neuen Hybridrennwagen in eine neue Saison – entsprechend groß sind Risiko und Aufmerksamkeit. Es geht um viel mehr als Sieg und Platz an der Küste Floridas, denn alle Wettbewerber wollen mit ihren Rennern die zukünftige Serientechnik zu Bestleistungen treiben.