Ab Sonntag greift in Saudi Arabien das Gesetz, dass auch Frauen alleine Auto fahren dürfen. Samira al Ghamdi war unter den Ersten, die sich um eine Fahrerlaubnis gekümmert hatte. Und die 47-Jährige kann es nach eigener Aussage kaum erwarten, endlich los zu düsen, wie sie kürzlich in Dschidda erzählte: "Und ich glaube, das wird unser Leben verändern. Wir sind bereit. Und es wird unser Leben total verändern. Vieles wird einfacher und man kann dann als Frau wählen: Will ich fahren oder nicht. Das ist Ok. Wissen Sie, ich habe zwei Töchter, eine ist 22 Jahre und die andere 19 Jahre alt und sie werden diesen Monat in die Schule gehen. Wenn Gott so will." Auch Samiras Sohn Abdel Malak sieht die Veränderungen absolut positiv in dieser Welt, wo ansonsten Frauen und Männer in so vielen Bereichen eher getrennt leben müssen: "Ich bin ein absolut stolzer Sohn, so stolz auf meine Mutter und so stolz darüber, dass sie so mutig ist und dass sie die Initiative ergriffen hat und eine der ersten Personen gewesen ist, die sich in der Fahrschule anmeldeten hat. Und sie hat wirklich hart gearbeitet, um den Führerschein zu bekommen. Ich bin stolz, dass sie es geschafft hat und dass sie es kaum erwarten kann, mit ihrem Auto alleine zur Arbeit zu fahren. Und ganz ehrlich, ich freue mich auch schon darauf, mit ihr Autos kaufen zu gehen." Saudi-Arabien war bisher das einzige Land der Welt, in dem Frauen nicht Auto fahren durften. Doch König Salman hatte im vergangenen Herbst dafür gesorgt, dass die Gesetze geändert wurden. Und am 24. Juni fällt nun endlich das Fahrverbot für Frauen. Die Aufhebung dieses Gesetzes gilt als Teil einer umfassenden Reform in dem ultrakonservativen Königreich.