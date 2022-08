Kunstwerke auf Rädern

Ferrari ist eine Automarke wie keine andere. Keine Überraschung, dass Ferrari einen ganz besonderen Designer hat. Dabei sucht Flavio Manzoni weit weniger die Öffentlichkeit als viele seiner Berufskollegen. Wir haben dem Kreativkopf von Ferrari auf den Zahn gefühlt.

Der Mann, der die Form jedes seit 2010 auf den Markt gebrachten Ferraris definiert, ist jemand, der Architektur, Musik oder Malerei ebenso schätzt wie die Bildhauerei und bei seinen Kreationen mit diesen Elementen spielt, wenn er einen neues Sportwagen entwirft. Der 1965 auf Sardinien geborene Manzoni begann nach seinem Architekturstudium an der Universität Florenz mit Spezialisierung auf Industriedesign im Jahre 1993 seine Karriere bei Lancia, wo er für Fahrzeuge wie das Fulvia Coupé-Konzept, den Ypsilon und den Musa verantwortlich zeichnete und auch für das Innendesign zuständig war. 1999 wurde er von Seat als Leiter des Innenraumdesigns eingestellt, wo er an Modellen wie dem Altea, Leon sowie den sehenswerten Konzeptstudien Salsa und Tango arbeitete. Drei Jahre später bot ihm Fiat an, die Stylingzentren von Fiat und Lancia zu leiten. Der Volkswagen Konzern holte ihn als Leiter des Group Creative Design 2007 zurück. Das Ping-Pong-Spiel zwischen Italien und Deutschland erreichte schließlich seinen Höhepunkt, als Ferrari Flavio Manzoni zum Vizepräsidenten für Design machte - ein Angebot, dem kein italienischer Designer widerstehen konnte. In dieser Funktion löste er Donato Coco ab und richtete 2018 zum ersten Mal in der Geschichte von Ferrari ein völlig unabhängiges Designzentrum, untergebracht in einem vierstöckigen Gebäude in Maranello, et ist), ein. Seitdem Manzoni neuer Designchef von Ferrari wurde, hat er - entweder mit seinem Team oder in Zusammenarbeit mit Pininfarina - Autos wie den F12 Berlinetta, FF, La Ferrari, GTC4 Lusso, 488 GTB oder den SF90 Stradale auf die Straße gebracht. Im Laufe seiner erfolgreichen Karriere erhielt er zahlreiche prestigeträchtige Auszeichnungen und Ehrentitel, darunter den Compasso d'Oro (2014), die älteste und renommierteste Auszeichnung für Industriedesign, für den F12 Berlinetta. Nie zuvor hatte Ferrari so viele verschiedene Autos in nur einem Jahrzehnt auf den Markt gebracht und nie zuvor musste das Unternehmen einen so drastischen Übergang von Antriebssystemen bewältigen - eine große Herausforderung für Supersportwagenmarken, für die Ferrari die ultimative Ikone ist.

Joaquim Oliveira: Ich habe gesehen, dass Sie sich darüber geäußert haben, was Sie beeinflusst, wenn Sie mit der Arbeit an einem neuen Designprojekt beginnen. Inwiefern bewegt sich Ihr Geist eher in Richtung eines Werks von Lucio Fontana oder Anish Kapoor, wenn Sie vor einem leeren Blatt Papier stehen? Flavio Manzoni: Es ist nicht einfach, die Arbeitsweise des Intellekts zusammenzufassen, da der Mensch bei der Schaffung eines Objekts so viele Inputs bekommt. Dann gibt es noch die technischen Voraussetzungen, die man berücksichtigen muss, vor allem bei Supersportwagen wie im Fall von Ferrari. Das bedeutet, dass ein großer Teil der Inspiration von den technischen Aspekten des Fahrzeugs geprägt ist, auch wenn die künstlerische Dimension immer ihren Platz hat. Hier kommen Kunst, Musik, Architektur, Produktdesign... und viele andere Aspekte ins Spiel. Es gibt einen schönen Satz von László Moholy-Nagy, einer der großen Figuren des Bauhauses, der in gewisser Weise meine Gedanken über Einflüsse und die Art und Weise, wie ein kreativer Geist sie verarbeitet, zusammenfasst: Die Fähigkeit des Geistes besteht darin, Aspekte, die nicht unbedingt miteinander verbunden sind, schnell zu verbinden, eine Art Kurzschluss, der auf einzigartige Weise Inputs verschmelzen und etwas wirklich Einzigartiges hervorbringen kann. Joaquim Oliveira: In der Vergangenheit wurde das Außendesign mehr geschätzt, da es stärker exponiert ist. Einige Ihrer Kollegen haben mir jedoch kürzlich gesagt, dass sich das Innendesign derzeit in einem Prozess befindet, in dem es sich in 5 Jahren mehr entwickelt als in den 25 Jahren zuvor. Stimmen Sie dem zu? Flavio Manzoni: Bis 2010 wurde der Innenraum eines Fahrzeugs als zweitrangiger Aspekt des Fahrzeugdesigns und der Fahrzeugentwicklung betrachtet. Das hat sich völlig geändert. Der Innenraum eines Autos definiert Ihren Lebensstil, die Umgebung, in der Sie das Leben erleben, und die Technologie hat es uns ermöglicht, im Vergleich zur jüngsten Vergangenheit große Schritte zu machen. Das Fahrzeuginnendesign hat sich in den letzten zehn Jahren viel schneller entwickelt als in jeder anderen Periode der Automobilgeschichte, und ich weiß das sehr gut, denn ich habe 1993 bei Lancia angefangen und war für das Innendesign verantwortlich. Was wir damals gemacht haben und was das Innendesign heute macht, ist völlig anders. Bei Ferrari haben wir den starken Anreiz, die Messlatte extrem hoch zu legen, auf das höchste Niveau in der Branche, denn das erwarten unsere Kunden von uns, und auch, dass wir mit den Fortschritten, die wir auf der technischen Seite präsentieren, gleichziehen.

Joaquim Oliveira: In der Vergangenheit gab es immer diese bekannte Konfrontation zwischen den Künstlern und den Ingenieuren, die auf Ziele drängten, die in vielen Fällen unvereinbar waren. Spüren Sie diesen Konflikt noch? Flavio Manzoni: Das hängt sehr stark von dem Autohersteller ab, bei dem man arbeitet. Bei Ferrari ist der Grad der Synergie extrem hoch, in einem Ausmaß, wie ich es noch nie erlebt habe; aber ich bin mir bewusst, dass es bei anderen Marken etwas anders ist. Wenn die Mitglieder eines Teams erkennen, dass hier der Wille besteht, ein Endprodukt von herausragender Qualität zu schaffen, verkörpern sie alle den kollektiven Willen, erfolgreich zu sein, und jede Herausforderung wird zu einer Aufgabe für alle. Aus der Sicht des Designers ist die Zusammenarbeit mit den Ingenieuren kein Problem, sondern eine Chance. Joaquim Oliveira: Verschafft Ihnen die Tatsache, dass Sie Architekt sind, eine ausgewogenere Haltung zwischen mathematischen und ästhetischen Prinzipien? Flavio Manzoni: Die Tatsache, dass ich Architekt bin, gibt mir in der Tat eine andere Sichtweise im Vergleich zu meinen Kollegen, die in ihrer Ausbildung reine Autodesigner sind. Es ist nicht hilfreich, heute ein Fanatiker der Designreinheit zu sein, denn es gibt viele Kompromisse, die wir in Betracht ziehen müssen. Seit ich ein kleiner Junge war, habe ich mich immer für die Technik, die Physik, kurz gesagt, für die technische Seite eines jeden Fahrzeugs begeistert. Wie funktioniert ein U-Boot? Wie funktionierte eine Dampflokomotive? Aber auch die Nutzbarkeit eines Ortes, an dem sich Menschen für einige Stunden aufhalten sollen, ist von grundlegender Bedeutung, sei es ein Konzertsaal oder die Kabine eines Fahrzeugs. Der Komfort, die Sicht, die optimale Nutzung eines bestimmten Raumes sind sehr wichtige Faktoren. Essenz und Stil, Kunst und Technik sind zu wesentlichen Aspekten des Designs geworden. Beim Entwerfen muss man Schönheit und Funktion auf die bestmögliche Weise miteinander verbinden. Joaquim Oliveira: Wenn eine der Haupteigenschaften eines Produkts der Klang ist und der Klang in absehbarer Zukunft nicht mehr vorhanden sein wird, wird das Design dann dazu tendieren, den Raum zu füllen, indem es dramatischer wird, oder sollte es im Gegenteil dem akustischen Muster folgen und ebenfalls leiser werden? Flavio Manzoni: Ich sehe keinen direkten Zusammenhang zwischen der Form und dem Klang. Aber das Design eines Elektroautos erfordert natürlich einen anderen Ansatz. Auch in anderen Branchen - wie bei Hi-Fi-Audiosystemen, Schreibmaschinen usw. - wurde jeder technologische Durchbruch von einem Höhepunkt der Kreativität begleitet. Das ist wichtig, denn verschiedene Technologien sollten mit verschiedenen Möglichkeiten einhergehen, sie physisch zum Ausdruck zu bringen: Sie sollten miteinander verbunden werden. Natürlich ist der Klang ein sehr wichtiger Bestandteil eines Ferraris und berührt einen der wichtigsten menschlichen Sinne, indem er ihn visuell anspricht. Es ist nicht so, dass es keinen Sound geben wird.... es wird eine andere Art von Sound geben. Wir müssen hart arbeiten, um einen spezifischen Sound zu entwickeln, der nicht gefälscht ist, im Gegensatz zu einigen Beispielen, die wir jetzt in der Branche haben.

Joaquim Oliveira: Gibt es so etwas wie eine Nationalitäten-DNA in Sachen Design? Oder ist ein französischer Designer durchaus in der Lage, ein koreanisches Auto zu gestalten, oder kann ein japanischer Designer ein deutsches Auto entwerfen, ohne dass er durch einen Styling-Filter innerhalb des Unternehmens gehen muss? Flavio Manzoni: Ich denke, dass das Design eines Automobilherstellers immer von jedem neuen Fahrzeug beeinflusst wird. Die ästhetische Kultur der Marke ist sehr präsent, sehr stark. Es gibt Designer, die dazu neigen, grundsätzlich ihrem Bauchgefühl zu folgen, und andere, die der Interpretation der Werte der Marke Priorität einräumen und sie in Formen umsetzen. Ich kann Ihnen sagen, dass ich in meinem Fall in Deutschland gearbeitet habe und versucht habe, die Identität der Marke, für die ich gearbeitet habe, zu assimilieren. Joaquim Oliveira: Einige wichtige Automobilmarken mit einer langen Geschichte haben es akzeptiert, das Design ihrer neuesten Autos durch Osmose vom Geschmack der Kunden aus ihren wichtigsten Märkten beeinflussen zu lassen. Weil Ferrari ein so einzigartiges Alleinstellungsmerkmal hat und Ihre Autos traditionell ausverkauft sind, bevor sie in Produktion gehen, ist die Marke immun gegen diesen Effekt und immer noch in der Lage, das Design des Fahrzeugs fernab von kommerziellen Bedenken zu diktieren? Flavio Manzoni: Bei Ferrari führen wir nie Kundenbefragungen oder Marktforschungen durch, um zu beurteilen, was wir bei neuen Produkten tun sollten. Wir arbeiten nach den Grundsätzen, die unserer DNA dienen, die aber innerhalb des Unternehmens entwickelt werden, mit dem Ziel, etwas zu schaffen, das natürlich universell wird. Wenn wir zu sehr darauf achten, was zum Zeitpunkt der Entwicklung in Mode ist, werden wir bei unserer Aufgabe, etwas Neues zu erfinden, scheitern. Wir werden keine neuen Seiten der Automobilgeschichte schreiben, sondern lediglich einige Sätze zu bereits geschriebenen Seiten hinzufügen. Joaquim Oliveira: Ich glaube nicht, dass ich jemals mit einem Designer gesprochen habe, der den Begriff "Retro" an sich oder in zusammengesetzter Form (wie "retro-futuristisch") zu schätzen weiß. Liegt das in Ihrem Fall daran, dass er eher die Idee impliziert, ein bestehendes Modell/einen bestehenden Stil neu zu gestalten, als etwas völlig Neues zu schaffen? Flavio Manzoni: Ganz genau. Für mich sind die großen Meisterwerke im Allgemeinen durch eine Vision, durch Vorstellungskraft entstanden. Vintage im Allgemeinen und Retrodesign sind etwas, das in den 90er Jahren, also vor etwa drei Jahrzehnten, zu einem Trend wurde, weil die Vergangenheit etwas ist, das einem ein gewisses Wohlgefühl vermittelt. In den meisten Fällen waren die Meisterwerke auch kommerziell erfolgreich, so dass ihre ästhetischen Prinzipien leicht zu akzeptieren sind. Aber das Ziel von Design sollte ein anderes sein: etwas zu schaffen, das es nicht gibt. Eine ganz andere Sache ist es, den suggestiven Zauber der Fahrzeugtypologie der Vergangenheit zu nutzen, wie ich es im Fall des Monza (Barchetta) und des Daytona (Sportprototyp) getan habe. Es war nie meine Absicht, ein "Remake" zu machen, sondern eine Architektur aus der Vergangenheit der Marke zu verwenden, und da es sich um spezifische Icona-Projekte handelte, nicht um die Standard- Serienfahrzeuge.

Joaquim Oliveira: „Denken Sie daran, wie dieses Auto in 50 Jahren wahrgenommen werden wird". So versucht man angeblich, seine Designer zu inspirieren, einen Klassiker der Zukunft zu entwerfen. Ist das in einer Zeit, in der die Lebensdauer von Produkten immer kürzer wird und die Veralterung immer schneller voranschreitet, ein Gedankengang, der immer noch angewandt werden kann, weil es sich um den kultigsten Luxussportwagenhersteller der Welt handelt? Flavio Manzoni: Wenn ich mit meinen Teammitgliedern spreche, fordere ich sie oft auf, sich vorzustellen, wie ein Objekt, das wir heute entwerfen, in drei, vier oder fünf Jahrzehnten wahrgenommen werden wird. Denn es ist wichtig, einen positiven Eindruck bei unseren Kunden zu hinterlassen, ja; aber auch sicherzustellen, dass wir etwas schaffen, das unsere Tradition und unsere hohen Standards respektiert. Joaquim Oliveira: In großen multinationalen Unternehmen mit einer Handvoll Marken ist die Rolle des Top-Designers in vielen Fällen nicht mehr das Entwerfen und Gestalten. Sie leiten Teams, steuern das Styling, nehmen an Vorstandssitzungen teil, usw. Da sich Ferrari in dieser Hinsicht in einer so einzigartigen Position befindet, haben Sie das Privileg, noch als Designer zu arbeiten? Flavio Manzoni: Was denken Sie? Joaquim Oliveira: Ich denke schon, aber Sie müssen es mir sagen... Flavio Manzoni: Es ist wichtig, sich zweier Aspekte bewusst zu sein. Zum einen die Kommunikation, die sich aus den von Ihnen geschaffenen Formen ergibt, und zum anderen die verbale Kommunikation. Viele Leiter von Designstudios sind sehr stark in der verbalen Kommunikation, aber ich glaube, die Rolle des Design-Vizepräsidenten sollte auch ein Lehrer, ein Tutor sein, jemand, der in der Lage ist, zu zeigen, wie man gestaltet, wie man formt, wie man einem Objekt Leben einhaucht. Die Fähigkeit und die Zeit zum Skizzieren sind meiner Meinung nach für diese Rolle unerlässlich.

Joaquim Oliveira: Papier oder Computer? Flavio Manzoni: Beides. Der Computer ist eine große Hilfe, denn er ermöglicht es, bei der Ausarbeitung von Projekten viel präziser und schneller zu sein. Mit der 3D-Software sind wir in der Lage, das Gleichgewicht der Formen und Proportionen, die bei einem Ferrari von grundlegender Bedeutung sind, sofort zu erkennen. Aber man sollte das Papier, den Bleistift nicht vergessen, mit dem das menschliche Gehirn eine direktere Verbindung hat. Joaquim Oliveira: Gibt es gemeinsame Merkmale der von Ihnen entworfenen Autos, so dass man eindeutig sagen kann: "Das ist ein Manzoni-Stück"? Flavio Manzoni: Ich denke, man kann einen spezifischen Ansatz erkennen. Die Konjugation von Form und Funktion unter Hinzufügung von etwas Poesie, etwas Kunst im Rezept. Ein Auto ist eine Kombination aus Design und Skulptur, und das ist es, was ich auf eine sehr ehrliche Art und Weise tue, indem ich versuche, die Essenz des Projekts zu materialisieren. Das mag sehr philosophisch klingen, aber in Wirklichkeit ist es das, was wir jeden Tag tun. Joaquim Oliveira: Was waren die größten Herausforderungen, mit denen Sie konfrontiert wurden, als Sie die Aufgabe erhielten, den ersten Crossover in der Geschichte von Ferrari zu entwerfen? Flavio Manzoni: Die Notwendigkeit, einen Ferrari zu entwerfen, war die erste Herausforderung. Und natürlich mussten die Proportionen stimmen, die Balance. Aber das mit dem Platz, der Vielseitigkeit und den spezifischen Eigenschaften des Purosangue, der sich von allen bisherigen Ferraris unterscheidet.