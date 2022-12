Wir sind schneller als andere

Mit dem Lkw-Hersteller Nikola hat der Michael Lohscheller Großes vor. Im Interview verrät der ehemalige Opel- Chef was das amerikanische Start-up Konkurrenten wie Tesla, DaimlerTrucks und MAN voraus hat und welchen Fehler die Europäer machen.

Frage Herr Lohscheller: Was kann ein elektrischer Nikola-Lkw besser als die von Tesla, Mercedes oder MAN? Michael Lohscheller: Ganz einfach. Wir sind die Einzigen, von denen man aktuell einen elektrischen Lkw, der 500 Kilometer Reichweite hat, kaufen kann. Damit liegen wir deutlich vor den Wettbewerbern. Wir sind kleiner, flexibler und schneller als andere. Außerdem konzentrieren wir uns auf nur auf Wasserstoff und den batterieelektrischen Antrieb. Frage: Trotzdem haben Sie das Ziel, in diesem Jahr 300 elektrische Lkws auszuliefern, nicht erreicht. Woran lag es? Lohscheller: Wir haben bis Ende des dritten Quartals 111 Trucks ausgeliefert. Bei der Entwicklung, Produktion und der Zuliefererkette sind wir auf einem guten Weg. Wir sehen aber auch, dass die Kunden die Infrastruktur noch nicht wie geplant fertig haben. Frage: Unlängst haben Sie die Zusammenarbeit mit dem Energiekonzern E.on verkündet, mit dem Ziel, einen Wasserstoff-Lkw bis 2024 marktreif zu haben. Was fehlt noch zum Erreichen des Ziels? Michael Lohscheller: Wir investieren in die Technologie der Zukunft und nicht der Vergangenheit. Der Kunde kann sich aussuchen, was er will. Einen rein elektrischen oder einen Wasserstoff-Lkw. Wir haben dieses Jahr schon den rein elektrischen Nikola Tre BEV Lkw in den USA auf den Markt gebracht. In der zweiten Hälfte des nächsten Jahres wird der Nikola Tre FCEV Wasserstoff-Truck folgen. In Europa bringen wir Mitte des Jahres 2023 den rein elektrischen Nikola Tre BEV auf den Markt und Anfang 2024 den Nikola Tre FCEV Wasserstoff-Lkw. Damit das auch gelingt, brauchen wir aber Wasserstoff. Und genau das ist der Grund für die Partnerschaft mit E.on. Man sieht bei der Elektromobilität der Pkws, dass die Ladestationen fehlen. Das wird uns mit dem Wasserstoff nicht passieren. Frage: Was macht Sie da so optimistisch? Lohscheller: Zum einen, dass aktuell weltweit viel in Wasserstoff investiert wird, den man ja auch gut transportieren kann. Außerdem wird man einen Wasserstoff-Lkw nicht an jeder Ecke tanken. Das wird in den Depots geschehen, zwischen denen die Trucks hin und her pendeln oder an wichtigen Stellen, an denen wir Tankstellen aufbauen. Frage: Neben dem Wasserstoff-Lkw bietet Nikola auch einen batteriebetriebenen Truck an. Verzetteln Sie sich da nicht? Lohscheller: Nein, überhaupt nicht. Das sind Technologien der Zukunft und der Kunde wird entscheiden, welche Anwendung die bessere ist. Beide haben Vorteile. Der Wasserstoff bei der Reichweite und der Ladedauer und der Elektro-Lkw bei der Effizienz, falls der Strom günstig ist. Es kommt auf das Einsatzszenario an, welche Antriebsart geeigneter ist. Deswegen bin ich sogar froh, dass wir diese Auswahl haben. Frage: Das mag ja prinzipiell richtig sein, aber verfügt Nikola über die Ressourcen, um auf zwei Hochzeiten zu tanzen? Lohscheller: Ja, Sie haben recht. Wir sind ein kleines Unternehmen mit 1.200 Mitarbeitern. Man kann nicht alles alleine machen. Deswegen braucht man gute Partner. Wir wollen den Wasserstoff zwar selber produzieren, holen uns aber auch gerne gleichgesinnte Partner ins Boot. In Europa arbeiten wir beim Vertrieb mit Iveco zusammen, die Brennstoffzelle kommt von Bosch und die E-Achsen von Fiat Powertrain. Wir wissen sehr gut, wo wir Partner brauchen, aber auch, was wir besser können. Frage: Und das wäre? Lohscheller: Die Amerikaner sind einfach bei der Software deutlich weiter. Was wir alles beim Thema Konnektivität können, ist schon ziemlich beeindruckend. Das ist auch ein Schwerpunkt von uns. Wir machen aber auch die Batterien und das Motorenmanagement selbst. Aus diesem Grund haben wir den Batteriehersteller Romeo Power übernommen. Wir haben viele neue Ideen bei Nikola, wollen die auch schnell umsetzen und gehen dabei aber auch ins Risiko. Das unterscheidet Nikola von klassischen Automobilherstellern. Hier lautet das Motto: Wir wollen die Besten sein und unseren Vorsprung halten. Frage: Im Rahmen der Zusammenarbeit mit E.on erhält Nikola Unterstützung von der Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Das ist sicher ein guter Start, aber müsste Nikola nicht in größeren Dimensionen denken, um erfolgreich zu sein? Lohscheller: Wir freuen uns über jede Partnerschaft und wir legen Wert auf den Kontakt zu den Unternehmen. Diese Vereinbarungen sind wichtig für uns, da wir mit einer neuen Technologie an den Start gehen und nicht schon Tausende Lkws auf den Straßen haben. Man merkt, dass aktuell die Begeisterung für Wasserstoff enorm groß ist. Und das überall. Zudem ist ein Standort wie Essen extrem wichtig, da im Ruhrgebiet viel Verkehr durch die Stadt fließt. Frage: Ein weiteres Ziel ist, dass die Gesamtbetriebskosten eines Nikola Wasserstoff-Trucks nicht höher ist als die eines Diesel-Lkws. Das ist ambitioniert … Lohscheller: Das Lkw-Geschäft ist eine Investition, deshalb ist die Wirtschaftlichkeit entscheidend. Natürlich ist ein wasserstoffbetriebener FCEV-Truck zunächst teurer als ein Diesel. Aber über einen längeren Zeitraum muss es uns gelingen, die Wirtschaftlichkeit eines FCEV-Lkws so darzustellen wie die eines Diesel-Trucks. Frage: Und wie wollen Sie das erreichen? Lohscheller: Da gibt es mehrere Variablen, an denen wir derzeit intensiv arbeiten. Die Wartung und die Kosten für Verschleißteile sind deutlich günstiger als beim Diesel. Wie teuer der Wasserstoff ist, ist von entscheidender Bedeutung. Wenn es uns gelingt, den Wasserstoff günstig zur Verfügung zu stellen, sind Sie bei der Total Cost of Ownership nahe beim Diesel. Außerdem gibt es in manchen Ländern auch noch Unterstützung für den Kauf eines Wasserstoff-Lkws. Frage: Hyundai will ebenfalls einen Wasserstoff-Lkw bauen. Was macht Nikola besser? Lohscheller: Ganz einfach: Wir haben in unserer Gewichtsklasse den besten Lkw mit einer Reichweite von bis zu 800 Kilometern. Das schafft keiner. Ein Tankvorgang dauert 20 Minuten, wir haben 70 Kilogramm Wasserstoff in unseren Tanks mit einem Druck von 700 bar. Das enthält mehr Energie als 350 bar. Das ist einfach so. Bei der Software und der Telematik sind wir ohnehin einen Schritt weiter als die anderen. Bei uns können Sie zum Beispiel die Reparatur in voraus berechnen. Frage: Wie geht es weiter mit Nikola? Lohscheller: Der Kunde wird entscheiden, was er braucht. In den USA, wo die Entfernungen größer sind als in Europa, könnte ich mir vorstellen, dass Wasserstoff eine wichtige Rolle spielt, während in Europa schon sehr auf Elektro setzt. Wir können beide Lösungen anbieten, eine gute Voraussetzung, um Nikola als führendes Unternehmen für emissionsfreie Mobilität in Nordamerika und Europa zu etablieren.

