Wir haben verschiedene Optionen

Robert Dickinson ist mit seinen Kreationen des Porsche 964 weltbekannt geworden. Im Interview verrät der Singer- Gründer wohin die Reise geht. Ob es einen elektrischen Singer geben wird oder ob Singer selbst Autos baut und dass Singer nicht mit Porsche verheiratet ist.

Frage: Singer präsentiert jetzt Turbo-Study und ein Cabriolet angekündigt. Was kommt als Nächstes? Robert Dickinson: Ich kann noch nicht zu viel verraten, aber aktuell modelliere ich gerade den Ton des nächsten Porsche reinamgined by Singer. Das Auto wird nächstes Jahr bei der Monterey Car Week vorgestellt, ein weiterer großer Schritt für uns sein und einmal mehr den Porsche 911 zelebrieren. Es bleibt dabei: Für uns ist der Porsche 911 der wichtigste Sportwagen der Welt. Frage: Was unterscheidet einen Singer Porsche von anderen Restomod-Modellen? Dickinson: Viele andere folgen unserem Beispiel. Aber diese Firmen feiern sich selbst und nicht das Auto. Alles, was Singer in Zukunft mit einem Porsche 911 machen wird, wird etwas sein, bei dem das Auto im Zentrum steht und nicht um etwas zu bauen, was es bisher nicht gegeben hat. Frage: Wie geht es weiter? Bleibt die 964er-Baureihe als Basis für die Singer-Kreationen? Dickinson: Unser Plan für die nächsten fünf Jahre steht. Und da wird immer der Porsche 964 die Basis für unsere Reimagined-Modelle sein. Für mich ist der Porsche 964 der wichtigste luftgekühlte Porsche 911, aber ironischerweise nicht der optisch gelungenste. Wir verstehen das Auto ziemlich gut und uns auf die Baureihe 964 zu konzentrieren, ist richtig. Deswegen bleiben wir diesem Modell für die nächsten fünf Jahre treu. Frage: Und nach diesen fünf Jahren? Es gibt ja noch weitere spannende luftgekühlte Porsche wie den 993 oder auch den 996 ... Dickinson: Ich glaube, nach dieser Zeit haben wir alles für den Porsche 911 getan, was in unserer Macht steht. Frage: Oh, das klingt ja spannend. Geht es dann elektrisch weiter? Dickinson: Bisher hat uns noch keiner gebeten, so ein Projekt umzusetzen und wir sind nicht besonders scharf darauf, es aus eigenem Antrieb heraus umzusetzen. Das heißt aber nicht, dass ich einen elektrischen Antrieb nicht interessant finde. Allerdings nicht für den Porsche 911. Frage: Werden Sie Porsche untreu? Dickinson: Das ist eine der Fragen, wir uns stellen. Machen wir mit Porsches weiter? Bauen wir unser eignes Auto mit einem Singer-Emblem vorne? Wir haben verschiedene Optionen. Frage: Ein eigenes Auto zu entwickeln und zu produzieren ist ziemlich ambitioniert ... Dickinson: Ja, das stimmt. Das wäre ein Ein-Milliarden-Dollar-Unterfangen. Aber ich glaube, dass es für uns kein Problem wäre, das Geld aufzutreiben. Die entscheidende Frage ist, ob es Sinn ergibt, dass Singer ein Hersteller wird. Ich kann Ihnen aber versichern, dass Singer kein Technologie-Unternehmen wird. Wenn wir in diese Richtung gehen, werden wir mit den Besten zusammenarbeiten. Also mit Leuten wie Mate Rimac, Peter Rawlinson oder Elon Musk, zu denen wir ein hervorragendes Verhältnis haben. Frage: Das klingt sehr nach Elektrifizierung ... Dickinson: Wir interessieren uns sehr für Batterie-Technologie und die Geschwindigkeit, mit der Batterien leichter, leistungsfähiger und kompakter werden. Aktuell sind Elektroautos noch zu schwer, aber das wird sich ändern. Außerdem glaube ich, dass synthetischer Treibstoff Teil unsere Zukunft sein wird. Wir beobachten die Entwicklungen sehr genau und wissen in den nächsten zwei bis fünf Jahren, wohin die Reise geht. Frage: Was sind die Attribute, die in Zukunft einen Singer ausmachen? Dickinson: Ganz wichtig wird das geringe Gewicht sein, das wir mit neuen innovativen Technologien und Materialien erreichen. Ein Singer muss exklusiv und bis in das kleinste Detail perfekt sein. Aber eine Sache ist ganz entscheidend: Egal, was wir machen. Das Auto muss einen Haben-Wollen-Reflex auslösen, sobald man es sieht.

