Italienischer Doppelschlag

Nach dem überraschenden Sieg beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring gewann Ferrari am Wochenende auch das wichtigste Langstreckenrennen der Welt in Le Mans. Bei Seriensieger Toyota und dem mit großen Erwartungen gestarteten Porsche-Team gab es dagegen nur hängende Köpfe. Doch die neue Hybridtechnik macht das Langstreckenrennen spannender denn je.