Bald hat es sich ausgeröhrt. Von nächstem Jahr an soll nur noch gesummt werden, wenn James Bond am Steuer seines Dienstwagens auf Schurkenjagd geht oder vor den bösen Buben fliehen muss. Das erledigt der Geheimagent ihrer britischen Majestät zwar stilgerecht wieder in einem Aston Martin, also wie immer very british, aber einem mit Elektroantrieb.

Dem Vernehmen nach wird es wohl kein Coupé sein, sondern die Limousine Rapide. Und anstelle des großen S hinter der Modellbezeichnung wird dann ein E für Elektroantrieb stehen. Derzeit laufen die Arbeiten am 25. Bond-Streifen, der unter dem Arbeitstitel „Shatterhand“ gedreht wird. Aston Martin sieht Elektroluxusautos als einen wesentlichen Teil seines künftigen Angebots. Wobei sich die Herrschaften aus good old England sputen müssen, denn Konkurrent Porsche wird mit seinem Elektro-Taycan wohl schon Anfang 2020 auf den Straßen sein.

Das Konzept des Rapide E hat Aston Martin zusammen mit dem aus dem Motorsport bekannten Unternehmen Williams Advanced Engineering entwickelt. Derzeit wird ausgelotet, ob sich eine Serienproduktion des Elektroautos lohnt. Ziel sei es, Sportwagen mit niedrigem Schadstoffausstoß zu entwickeln, sagte Aston-Martin-CEO Andy Palmer. Also weg vom fetten Sechsliter-Zwölfzylinder mit 558 PS, der soff wie zehn Matrosen, und hin zur umweltsauberen 007-Rakete – natürlich wieder mit irren HighTech-Spielereien, ohne die bekanntlich kein Bond-Mobil auskommen kann.

Neuer James-Bond-Regisseur ist Umweltaktivist

Die Initiative, dass Bond-Darsteller Daniel Craig demnächst wohl mit einem Rapide E über die Leinwand brettern wird, geht auf Regisseur Joji Fukunaga zurück, der sich auch als Umweltaktivist versteht. Das Boulevardblatt The Sun berichtete, dass er den Herrschaften in Gaydon, wo die Aston Martin-Zentrale angesiedelt ist, wohl solch einen Schlitten für die Filmaufnahmen aus den Rippen geleiert habe. Dem Bericht der Sun zufolge war das Bond-Team lange vor dem Umstieg auf ein Elektroauto zurückgeschreckt. Man befürchtete, Bond würde als zu politisch korrekt wahrgenommen. Aber schließlich seien Craig und die Produzenten mit der Vision ihres Regisseurs mitgezogen. Angeblich hatten alle das Gefühl, dass es die richtige Zeit ist, 007 in ein emissionsfreies Gefährt zu setzen.

Sollte aus dem Rapide E eine Serie werden, was derzeit noch unklar ist, dann aber nur eine Kleinststückzahl. Denn angeblich will Aston Martin, sofern dafür grünes Licht gegeben wird, nur 155 Stück bauen und jedes edle Stück für umgerechnet knapp 300.000 Euro an den wohlhabenden Autofreak bringen. Das Konzept indes ist nicht wirklich neu, es wurde bereits 21. Oktober 2015 vorgestellt. Damals klopfte man sich in der Pressemitteilung mächtig auf die Brust und schrieb, dass die wirklich Erlauchten der Präsentation beiwohnten. Hier ein Ausriss aus dem Originaltext: „Aston Martin is today showcasing a fully electric concept of its Rapide S four-door sports saloon outside Lancaster House in London – the venue for a meeting between Their Royal Highnesses Prince William, Duke of Cambridge; Catherine, Duchess of Cambridge and President of The People’s Republic of China, Xi Jinping.“

Ähnlich imposant wie die Liste dieser Herrschaften ist auch der Antrieb des Rapide E: Der oder die Elektromotoren sollen es auf eine Leistung von umgerechnet 610 PS bringen. Was ziemlich sicher bedeutet, dass der Hobel abgeht wie Schmitz’ Katze. Die Mordspower dürfte zweifellos nicht nur für die diversen heißen Film-Stunts nötig sein, sondern auch für den vergleichsweise schnöden Verkaufsmarkt, sofern die Luxuskalesche jemals in die Hände von Kunden gelangen sollte. Denn, wie gesagt: Porsche rüstet den elektrischen Taycan mit nicht viel schlapperen 600 PS aus. Bei den Akkus allerdings ist Aston Martin zumindest auf dem Papier im Hintertreffen. Die Power soll nur für 320 Kilometer reichen. Der Porsche hingegen muss angeblich erst nach 500 Kilometern wieder an die Steckdose.

