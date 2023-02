Mit TV-Formaten wie "Nur die Liebe zählt" und "Die Glücksspirale" moderierte sich Kai Pflaume in den Neunzigern in die Herzen der Deutschen – und kam so zu Geld. Das gab der Entertainer früh für Dinge aus, von denen er vor Beginn seiner Fernsehkarriere nur geträumt hatte. Dazu gehören auch schnelle Autos – Pflaume ist erklärter Porsche-Fan.

Und so kam es, dass er 1997, kurz vor seinem 30. Geburtstag, einen silbernen Porsche 993 Targa kaufte. Ferrari reizte ihn damals schon nicht, verriet er 2004 in einem Interview mit der "Welt". Noch Jahre später schwärmte Pflaume von der Abholung des Wagens. Er sagte, das erste Mal im eigenen Porsche vom Hof zu fahren, sei wie die erste Freundin.

Porsche bereits in vierter Hand

Doch die Beziehung hielt nicht lange, wie sich herausstellte. Aus dem Fahrzeugbrief, welcher der Redaktion vorliegt, geht ein erstaunlich schneller Halterwechsel hervor. Pflaume ließ den Wagen demnach im Mai 1997 auf sich selbst zu, überführte den Wagen etwa ein Jahr später in seine gleichnamige GmbH. Ein weiteres Jahr später, im Oktober 1999, verkaufte Pflaume den Wagen wieder. Zwei Verkäufe später, berichtet das Fachmagazin "Elferspot", landete das Fahrzeug aus dem Porsche Zentrum München schließlich in Rheinbach, wo es 2021 im Zuge der Ahrtal-Katastrophe ebenfalls zu einem Hochwasser kam.

Das Hochwasser ist auch der Grund, weshalb das Fahrzeug überhaupt wieder zum Verkauf steht. Denn eigentlich wollte der aktuelle Besitzer den Wagen für seine Sammlung behalten. Doch da das Fahrzeug circa 50 Zentimeter unter Wasser stand und das Haus des Besitzers schwere Schäden erlitt, muss es unter den Hammer. Zu hoch sind die Kosten für den Wiederaufbau des Hauses und die Restauration des Autos.

Restaurationsobjekt wegen Restrisiko

Der 993 Targa von Kai Pflaume musste nach dem Wassereinbruch teilzerlegt, der Innenraum getrocknet und gereinigt werden. Der einzig sichtbare Schaden, der noch geblieben ist, beschränkt sich auf das wellige Serviceheft und ein paar Dokumente, die den Tauchgang nicht gut vertragen haben.

Und so besteht ab dem 5. März 2023 die Chance, den Wagen auf "MyCarmunity" zu ersteigern. "Elferspot" gibt an, dass der Preis für einen gut gepflegten Vertreter dieser Modellreihe bei "etwas unter 100.000 Euro" liegt. Aber: Das Fahrzeug wird "ausdrücklich als Restaurationsobjekt und unter Ausschluss einer Sachmängelhaftung" verkauft, da der Wassereintritt ungeahnte Folgen nach sich ziehen könnte. Es besteht also die Chance auf ein Schnäppchen – mit Restrisiko.

