Das teuerste Auto der Welt

Wenn es um derart viel Geld geht, kann man die Nachricht wohl nicht komplett unter der Decke halten. Mercedes verkaufte bereits am 5. Mai eines seiner beiden legendären Uhlenhaut Coupés und macht es damit zum teuersten Auto aller Zeiten. Die geheime Versteigerung im Mercedes Museum brachte 135 Millionen Euro ein, die in einen Fund laufen.

Es ging ein Raunen durch die Klassikszene, das vor zwei Wochen zu einem Beben wurde. Hat Mercedes tatsächlich eines seiner beiden 300 SL Uhlenhaut Coupés verkauft? Branchenkenner und Klassikfans konnten es nicht glauben. Doch auch wenn sich die Informationen häuften, sind die Nachrichten letztlich dünn. Man spricht von einer geheimen Auktion von zehn Bietern Anfang des Monats, die sich letztlich in die Region von 140 Millionen Dollar hochgeboten hätten. Erst mit Verzögerung kommt jetzt die offizielle Vollzugsmeldung. Mercedes hat aus seiner Classic Collection tatsächlich eines der beiden Uhlenhaut-Modelle über das Versteigerungshaus RM Sotheby‘s versteigert. Der Erlös von stattlichen 135 Millionen Euro macht den Mercedes 300 SLR aus dem Jahre 1955 - benannt nach Chefingenieur Rudolf Uhlenhaut - zum teuersten je gehandelten Auto. Diesen Titel hatte seit 2018 mit rund 50 Millionen Euro bisher ein Ferrari 250 GTO aus dem Baujahr 1962 inne.

„Es ist ein absoluter Nervenkitzel, dieses Meisterwerk des Designs und der Technik unter den Hammer zu bringen, das nun Seite an Seite mit den größten jemals verkauften Kunstwerken steht“, erläutert Oliver Barker, Vorsitzender von Sotheby's Europe, „nur wenige hätten sich je träumen lassen, dass dieses große Juwel der Automobilgeschichte jemals zum Verkauf stehen würde. Wie passend, dass dies gerade jetzt geschieht, wo wir mit unseren Partnern bei RM Sotheby's ein neues und aufregendes Kapitel aufschlagen.“ Das spektakuläre Coupé des Mercedes 300 SLR basierte auf dem äußerst erfolgreichen Grand-Prix-Wagen W 196 R, mit dem Juan Manuel Fangio unter anderem zwei Weltmeisterschaften gewann, wobei der Motor für den Sportwagenrennsport auf 3,0 Liter vergrößert wurde. Der Wagen war seinerzeit mit einer Höchstgeschwindigkeit von rund 290 km/h eines der schnellsten Autos mit Straßenzulassung.

Was macht Mercedes mit dem erlösten Betrag? Mit der Summe wird ein weltweiter Mercedes Benz Fond eingerichtet, durch den Bildungs- und Forschungsstipendien in den Bereichen Umweltwissenschaften und Dekarbonisierung für junge Menschen ermöglicht werden. „Die 300 SLR Uhlenhaut Coupés sind Meilensteine der Sportwagen-Entwicklung und wichtige historische Eckpfeiler unserer Marke. Die Entscheidung, einen der beiden einzigartigen Sportwagen zu verkaufen, wurde wohl überlegt getroffen zugunsten eines guten Zwecks“, so Ola Källenius, Vorstandsvorsitzender der Mercedes Benz Group, „mit dem Erlös aus der Auktion wird ein weltweites Stipendienprogramm finanziert. Mit dem „Mercedes-Benz Fund“ möchten wir eine neue Generation ermutigen in die innovativen Fußstapfen von Rudolf Uhlenhaut zu treten und großartige, neue Technologien zu entwickeln, insbesondere zu Dekarbonisierung und Ressourcenschonung.“

Der Erlös aus der Versteigerung des 300 SLR Uhlenhaut Coupés dient als Startkapital für eine globale Initiative. Der Mercedes Benz Fond soll dabei zwei unterschiedliche Zielgruppen ansprechen: mit Universitätsstipendien sollen zum einen Studierende unterstützt werden. Ziel ist es, sie zu vernetzen, weiterzubilden und sie zu umweltwissenschaftlicher Forschung und Projekten zu ermutigen. Zum anderen werden mit Schulstipendien Schülerinnen und Schüler bei der Durchführung von Umweltprojekten gefördert. Die Gelder sind für Personen vorgesehen, die ansonsten nicht über ausreichend finanzielle Mittel verfügen, diese Projekte durchzuführen und entsprechende Karrierewege einzuschlagen

„Wir freuen uns, dass wir dank unserer historischen Sammlung diesen Erlös in unsere Ausbildungsinitiative einbringen können, und so die Vergangenheit mit der technologischen Zukunft und der Dekarbonisierung verbinden“, sagt Marcus Breitschwerdt, Leiter Mercedes-Benz Heritage, „der private Käufer hat zugestimmt, das 300 SLR Uhlenhaut Coupé auch nach dem Verkauf für die Öffentlichkeit zu besonderen Anlässen zugänglich zu machen. Das zweite originale 300 SLR Coupé bleibt im Firmenbesitz und wird weiterhin im Mercedes-Benz Museum in Stuttgart ausgestellt.“