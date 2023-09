Luxus für den Winter

Die Mercedes E-Klasse der Generation W124 ist eine fahrende Legende und der Dauerläufer erfreut sich gerade als Kombi größter Beliebtheit. Wer einen frühen Trendsetter mit Alltagsqualitäten, jeder Menge Style, großer Qualität und Charme für alle Jahreszeiten sucht, der verliebt sich mühelos in den großen Diesel-Allrad namens 300 TDT 4matic.

Okay, er ist weiß und Ende der 1980er Jahre war weiß vieles, aber sicherlich keine coole Farbe, sondern ein Zeichen schierer Knauserei. Keine Motorenbezeichnung am Heck, kein Scheinwerfer-Wisch-Wasch und dann diese Radkappen aus Kunststoff, die selbst Anhängern der drögen Buchhalterausstattung einen alles andere als wohligen Schauer über den Rücken jagen. Okay, dieser S124 hat getönte Scheiben und wenn etwas irritiert, dann ist es der 4matic-Schriftzug auf der rechten Seite des Heckdeckels – fake oder real? Der Zustand des Mercedes Kombis ist augenscheinlich top, aber sonst hält sich der Applaus beim Erstkontakt in Grenzen. Ein kleines, aber feines Detail am rechten Frontkotflügel lässt die Stimmung schließlich kippen. Wer interessiert sich noch für die grauen Plastikfelgen, wenn er fünf schmale Horizontalkiemen im Kotflügel sieht?

Fünf kleine Kiemen des 4,77 Meter langen Baumusters 124.393 stehen zum einen für einen Turbodiesel und dann gleich für das große Besteck, den 300er-Reihensechszylinder; seinerzeit eine der teuersten Möglichkeiten eine Mercedes E-Klasse zu bewegen, noch bevor das Oberklassemodell der Schwaben diese Bezeichnung offiziell verliehen bekam. Das T-Modell als 300 TDT mit 4matic-Allradantrieb ist das ganz große Ding – der Motor, dem bisweilen ein paar Temperaturempfindlichkeiten vorgeworfen werden, war die Antwort auf die leistungsstarken BMW-Diesel, die den Selbstzündern aus Stuttgart damals bei Verbrauch und Fahrleistung mächtig das Neckarwasser abgruben. Wer einen Dauerläufer mit üppigem Drehmoment und jeder Menge Platz im Innern sucht, der es - entsprechend ausstaffiert - vom Wert beinahe mit einer S- Klasse aufnehmen kann, der ist beim Mercedes 300 TDT 4matic genau richtig.

Diese Fahrzeuge waren teuer und zumeist prächtig ausstaffiert. Das trifft auf den weißen Kombiklassiker auf dem Parkplatz nur sehr eingeschränkt zu, denn wer die Türen öffnet, blickt auf schwarze Ledersitze, die zwar über die pneumatische Komfortfunktion verfügen und immerhin beheizbar sind, sich jedoch wenig luxuriös nur manuell verstellen lassen. Elektrische Fensterheber, in dieser Liga selbst in den 1980ern längst selbstverständlich, fehlen ebenso wie das beliebte elektrische Schiebedach, ein Tempomat oder weitere Komfortdreingaben der damaligen Zeit. Immerhin bietet der 300er-Turbodiesel eine manuelle Klimaanlage und ein Radio mit Basis-Boxenset – der Erstbesitzer wollte scheinbar keinerlei Geld vergeuden; doch selbst mit dieser Ausstattung war er nennenswert teurer als die 77.805 D-Mark Basispreis im Vorstellungsjahr 1989. Doch der Erstkunde hat sein Kombimodell über die Jahre bestens gepflegt, denn das weiße T-Modell steht auch nach mehr als 250.000 Kilometern bestens da – Herbst und Winter können kommen.

Das Bild ändert sich nach einem Dreh des Zündschlüssels nicht – im Gegenteil. Der Sechszylinder-Diesel vom Typ OM 603 D 30 A mit seinen 108 kW / 147 PS rüttelt und schüttelt sich so, wie es damals an der Tagesordnung war, wenn der Selbstzünder kühl war. Rauh, aber durchaus mit liebevollem Klangpotenzial, denn wer alternativ einen Vier- oder Fünfzylinder im gleichen Modell zum Leben erweckt, erlebt ein ganz anderes Bild. Das halbe Zylinderdutzend ist nach einem spürbaren Turboloch vom Start weg kraftvoller, als man es erwartet hätte und der Allradler schiebt mächtig an. Dafür sorgt das damals mehr als stattliche Drehmoment von 273 Nm, das ab 2.400 U/min für entsprechenden Drang nach vorn sorgte. Im Unterschied zu den normalen Kombiversionen überträgt der drei Liter große Vorkammerdiesel im 4matic seine Leistung nicht nur an die Hinterachse, sondern auch 35 Prozent nach vorn. Das Leergewicht von damals mehr als 1,7 Tonnen ist für Motorleistung und Drehmoment kein Problem – das sah bei den Vierzylinder-Dieseln der damaligen Zeit ganz anders aus - in den späten 1980er und frühen 1990er Jahre, als der 300 TDT auf dem Markt war, eine absolute Seltenheit und damit für deren Besitzer oftmals das, was heute SUV und Crossover bieten. Denn neben seiner Wintertauglichkeit und einem nennenswerten Langstreckenpotenzial Dank 188 km/h Höchstgeschwindigkeit, ist der TDT 4matic wahrhaft aller für alle Fälle.

Von seinem zeitlosen Designcharme des unterhaltsamen Jahrzehntewechsels 1980er / 1990er hat der S124 auch heute nichts verloren – im Gegenteil, denn erst heute lässt sich erfahren, wie weit der Mercedes Kombi damals mit der Kombination aus nüchterner Eleganz, Allradantrieb, Reisekomfort, standesgemäßem Understatement und Effizienz war. Der 72 Liter große Tank sorgte dafür, dass man mit gezügeltem Gasfuß 750 oder noch mehr Kilometer zurücklegen konnte, ehe einen der Tankwart wieder einmal zu Gesicht bekam. Die Sitze waren und sind nach nachheutigen Maßstäben top, während man sich an die indirekte Kugelumlauflenkung nach der dritten Abzweigung schneller gewöhnt hat als es einem lieb sein sollte. Bergan zeigt sich der weiße 300er genauso gut motorisiert wie auf Autobahn oder Landstraße. Ein Flüsterdiesel klingt mit seinen zahllosen Vor- und Nacheinspritzungen des Commonrail-Verfahrens fraglos anders und auch wenn der Reihensechszylinder warm ist, nagelt er an der Ampel stehend munter vor sich hin, während die Viergangautomatik nicht nur dem Kupplungsfuß alle Arbeit abnimmt.

Wer eine echte Rarität wie den Mercedes 300 TDT 4matic besitzen möchte, muss lange suchen, denn von diesem Modell wurden in der Baureihe S124 von Ende 1986 bis Anfang 1995 gerade einmal 2.317 Fahrzeuge produziert. Ein gut erhaltenes Modell mit entsprechender Ausstattung und weniger als 200.000 Kilometern ist nur schwer zu finden. Hier lohnt mitunter ein Blick in die Gebrauchwagenbörsen in der Schweiz, Italien oder Frankreich, denn hier war der große Diesel-Allrad mit 124er ein beliebtes Winterfahrzeug für alle, die keinen Geländewagen wie einen Range Rover, eine G-Klasse oder einen edlen Land Cruiser wollten. Unter 25.000 Euro ist kaum etwas zu machen. Übrigens: anders als viele denken, gibt es den 300 TDT auch als Limousine. Zum beinahe gleichen Preis.