von Christian Hensen Ein eigener Ferrari in der Garage klingt für viele nach einem Traum. Jerry Mos brachte sein Wagen aber um den Schlaf. Zuletzt habe er einzelne Knöpfe im Fahrzeug tauschen müssen – und veröffentlichte aus Frust die unglaubliche Rechnung.

Es ist kein Geheimnis, dass der Anschaffungspreis eines Sportwagens nur der Anfang einer nicht enden wollenden Kostenlawine ist. Genug Beispiele gibt es. So kostet der große Service für einen Bugatti Chiron satte 34.000 US-Dollar (Was es wirklich kostet, einen Bugatti Chiron zu fahren) und der Reifenwechsel für den McLaren F1 liegt bei unfassbaren 50.000 Euro (Warum der Reifenwechsel beim McLaren F1 50.000 Euro kostet). Ist die rosarote Brille erstmal abgelegt, müssen nicht wenige Käufer feststellen, dass der Unterhalt eines Luxus-Autos zum Fass ohne Boden werden kann.

Dieses böse Erwachen musste auch Jerry Mos durchleben, der nach eigenen Angaben vor den unberechenbaren Kosten für seinen Ferrari kapitulierte. Auf Facebook schreibt er, dass er seinen Ferrari nach zehn Jahren in der Garage verkauft hat. Das Modell nennt er nicht, "Luxury Launches" geht von einem F430 aus. Das Modell wurde von Frühjahr 2005 bis Mitte 2009 gefertigt und war damals der "günstigste" Ferrari.

Nur 8000 Kilometer in zehn Jahren – aus Angst vor dem Ferrari

In zehn Jahren hat Mos etwa 8000 Kilometer mit dem Ferrari zurückgelegt. Er erklärt: "Der niedrige Kilometerstand lag nicht daran, dass ich ihn nicht fahren wollte, sondern daran, dass ich nicht voraussehen konnte, was als Nächstes schiefgehen würde." Er führt aus, dass er 15.000 US-Dollar für Keramik-Radlager und 4000 US-Dollar für das Befestigen von herausfallenden LEDs bezahlt habe. "Während der ganzen Zeit, in der ich das Auto besaß, war immer irgendetwas nicht in Ordnung... immer", resümiert er.

Aus "therapeutischen Gründen" teilt er die letzte Rechnung, die er für seinen Ferrari begleichen musste. Er habe lediglich vorgehabt, den Wagen für den Verkauf hübsch zu machen, schreibt Mos. Dafür habe er die Werkstatt gebeten, die klebrigen Knöpfe im Innenraum zu tauschen. Das musste er nicht machen, weil er stets mit fettigen Fingern am Auto rumdrückte, sondern weil das ein bekanntes Problem bei vielen Sportwagen, insbesondere aber Ferrari ist. Es gibt sogar Firmen, die sich genau darauf spezialisiert haben. Ein Video, wie so ein vermatschtes Interieur aussehen kann, und was man dagegen macht, bietet zum Beispiel "Autoblitz Mayer".

Ein anderes Unternehmen schreibt: "Unsere Firma wurde aus dem Bedürfnis heraus geboren, die schönen Luxus-Innenausstattungen zu reparieren, die unter der minderwertigen Beschichtung gelitten haben, die auf den Innenteilen bestimmter Modelle verwendet wird. Denn seien wir ehrlich – diese Unternehmen konzentrieren sich auf Geschwindigkeit und Leistung, nicht auf eine hochwertige Innenausstattung." Ein schwacher Trost.

Die letzte Rechnung erwischte den Ferrarista eiskalt

Mos überlies die Arbeit dem Hersteller – schließlich wollte er eine nachweisbare Lösung. Was folgte, war eine Rechnung über insgesamt 10.000 US-Dollar. Für die Wiederaufbereitung des Innenraums zahlte Mos demnach 7500 US-Dollar. Der restliche Betrag setzt sich aus Arbeitskosten, Sprit und weiteren Gebühren zusammen.

Luxus auf vier Rädern Bis zu 26 Millionen Euro für ein Fahrzeug: Das sind die teuersten Neuwagen der Welt 1 von 20 Zurück Weiter 1 von 20 Zurück Weiter Aston Martin Victor Neupreis: circa 5 Millionen Euro

Leistung: 847 PS

In Produktion seit / Baujahr: 2020

Besonderheiten: Leider handelt es sich bei dem Fahrzeug um ein Einzelstück, benannt nach Victor Gauntlett, einem ehemaligen Gesellschafter des Unternehmens. Mehr

Der ehemalige Ferrarista wirkt nicht, als denke er über einen weiteren Wagen aus Maranello nach. Die Rechnung und den Quasi-Abschiedsbrief schrieb er in einer Gruppe für Halter einer Chevrolet Corvette. Von seiner C8 sei er, im Gegenteil zum Ferrari, soweit sehr angetan, heißt es. "Ich habe andere Autos ausprobiert, und es ist einfach schwer, eine Corvette zu schlagen. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Kompliment ist oder nicht, aber GM hat wirklich einen besseren Ferrari gebaut," lautet sein Fazit. Die Suchergebnisse für klebrige Knöpfe in einer C8 halten sich jedenfalls in Grenzen.

Lesen Sie auch:

43,5 Liter auf 100 Kilometer - die schlimmsten Spritschleudern der Autogeschichte

Old School Cool: Diese "Oldtimer" gehörten zu den schnellsten Autos der Achtziger

Von Rennsieger bis Mafia-Kutsche: Diese Oldtimer kosten bis zu 70 Millionen Dollar