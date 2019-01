Soll auf deutschen Autobahnen ein generelles Tempolimit eingeführt werden? Zwei stern-Reporter diskutieren. Rolf-Herbert Peters schreibt hier, warum er dafür ist.

Axel Vornbäumen sagt an dieser Stelle: "Nein, danke!":

Im Oktober 1988 gründete sich in Deutschland die Autofahrerpartei (APD). Nicht zu verwechseln mit der APO oder der AfD. Die APD kämpfte für den Ausbau des Straßennetzes, mehr Parkplätze und ungehemmten Verkehrsfluss – unter anderem mit dem Slogan: "Tempolimit auf Asphalt – nutzt den Grünen, nicht dem Wald". Das Ganze garniert mit der kruden These, dass an Autobahnrändern der Pflanzenwuchs doch ganz beachtlich sei. Noch Fragen? 2002 war dann Schluss. Mitgliedermangel und finanzielle Schwierigkeiten. Nun ja.

"Wir möchten Sie warnen!"

Warum ich jetzt darauf komme? Weil ich weiß, wie schnell man in die Ecke der ewiggestrigen Bleifußfanatiker gestellt wird, wenn man die Frage nach einem generellen Tempolimit auf Deutschlands Autobahnen mit einem Achtsamkeitsvermerk versieht. So wie es damals die legendäre Verkehrssendung "Der 7. Sinn" immer mit sonorer Stimme aus dem Off getan hat: "Wir möchten Sie warnen!"

Warnen? Wovor? Vor einem weiteren Verlust an Freiheit in einem zur überbordenden Reglementierung neigenden Staat. Vor diesem grassierenden Vernunftzwang, der unser aller Leben bis zur nächsten Eiszeit steuern soll. Vor diesem Diktat zur Mediokrität in allen Lebenslagen. Sollen wir nicht sowieso schon weniger trinken, weniger rauchen, weniger Fleisch essen, dafür aber öfter Zahnseide benutzen? Wozu? Damit sich die Mittelmäßigen bedenkenlos in Hochform fühlen können?

Ich brauche keine Belehrungen

Sind das keine Argumente? Ich bitte um einen Moment des Nachdenkens bei denen, die mit Tempo 120 auf der mittleren Spur vor sich hinzockeln. Mehr nicht. Ich brauche keine Belehrungen und bitte darum, von moralinsauren Kommentaren nebst drögen Verbrauchsstatistiken in den sozialen Netzwerken abzusehen. Ihr notorischen Funktionswäscheträger kauft mir den Schneid ohnehin nicht ab!

Und im Übrigen: Wo Tempolimit aus sicherheitsrelevanten Gründen nötig ist, da bin ich dabei. Da nehme ich den Fuß vom Gas. Alles andere wäre absurd.

Und jetzt? Jetzt bin ich gespannt auf den Beifall von der linken Spur, der sich aus der Ferne schon mit der Lichthupe ankündigt. Auf den kann ich verzichten. Freiheit, die ich meine, heißt auch: Verantwortung.

