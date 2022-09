Sehen Sie im Video: Kurioses Video – Frau vergisst die Zapfpistole im Tank.









Schock auf der Landstraße. Eine Autofahrerin und ihre Tochter bemerken, dass die Zapfpistole einer Tankstelle noch in ihrem Tank steckt. Kurz zuvor haben sie ihren Wagen aufgetankt. Doch sie haben vergessen, die Zapfpistole zurückzuhängen. Die Tochter hat das Video des Missgeschicks auf TikTok gepostet und da ging es viral. Mehr als 5,8 Millionen Menschen haben den Clip des abgerissenen Tankschlauchs bereits angesehen. Obwohl die Tochter den Tankschlauch am Straßenrand liegen lassen will, entscheidet die Mutter, den Schlauch zurückzubringen. Der Kassierer in der Tankstelle nimmt den Fauxpas gelassen und bedankt sich für die Rückgabe. Eine TikTok-Userin schreibt: „Ich habe in einer Tankstelle gearbeitet und das ist ständig passiert. Mindestens 2-3 Mal im Monat. Es ist verrückt!" Tankstellen sind technisch auf diesen Fall vorbereitet. Die Schläuche lassen sich einfach wieder einsetzen.





