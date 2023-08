Rolls-Royce ist ein Autohersteller der ganz alten Schule. Superlative, Rekorde und viel Aufsehen interessieren dort angeblich nicht. Was zählt, so kommuniziert man es in Goodwood, ist die handwerkliche Exzellenz, mit der dort Fahrzeuge geschaffen werden. Trotzdem wird man sich wohl nicht beklagt haben, dass der neueste Wurf aus der ultra-exklusiven Coachbuild-Abteilung auf der Monterey Car Week alle Aufmerksamkeit auf sich zog – und das sogar, obwohl dort Wracks von seltenen Ferraris für siebenstellige Beträge gehandelt wurden (hier erfahren Sie mehr).

Die Coachbuild-Abteilung kommt seit 2017 immer dann zum Zuge, wenn äußerst wohlhabende Kunden ein ganz besonderes Fahrzeug bestellen, dass es so nur einmal auf der Welt geben soll. Die Autos entstehen in langwieriger Handarbeit und es vergehen Jahre, bis sie dem Kunden ausgehändigt werden können. Das neueste Projekt, das die heiligen Hallen in Goodwood verlassen durfte, nennt sich Rolls-Royce La Rose Noir Droptail.

Alleine die Uhr im Cockpit des Rolls-Royce kostet über 200.000 Euro

Wer es bestellt hat? Geheim. Was es gekostet hat? Geheim. Dabei wäre insbesondere letzteres äußerst interessant, denn im Cockpit des Fahrzeugs sitzt eine passende und damit einmalige Luxus-Uhr von Audemars Piguet, deren Preis bereits ohne Individualisierung bei über 200.000 Euro liegt. Gerüchteweise soll der Gesamtpreis bei über 30 Millionen Euro liegen. Der Hersteller bestätigt dies aber nicht. Über die Kunden weiß man nur, dass es sich um eine wohlhabende Familie mit Beziehungen in die Automobil- und Modewelt handeln soll.

Über das Handwerk hingegen spricht Rolls-Royce nur zu gerne. Was es über den Rolls-Royce La Rose Noir Droptail zu wissen gibt, erfahren Sie in der Galerie.

