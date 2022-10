Lernnachweis

Lexus will mit seinem großen SUV RX mit der Top-Version 500h in Deutschland punkten. Mit Konkurrenten wie dem BMW X5, dem Mercedes GLE und dem Audi Q5 kein leichtes Unterfangen. Doch der Japaner steigt jetzt mit einem verbesserten Antriebsstrang, einer steiferen Karosserie und einer Hinterachslenkung in den Ring.