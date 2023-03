Zwei ehemalige Tesla-Mitarbeiter haben sich zusammen mit Experten von Lucid, Proterra, Zoox und Rivian an die Aufgabe gemacht, den Wohnwagen neu zu erfinden. Denn mit dem Aufkommen von Elektroautos stellen schwere Anhänger, die nur eine Last für das Zugfahrzeug sind, ein Problem dar. "Car and Driver" konkretisiert das: Bei einer Testfahrt mit den drei Elektro-Pick-ups Hummer EV, Rivian R1T und Ford F-150 Lightning kam heraus, dass ein schwerer Wohnanhänger die Reichweite um rund die Hälfte reduziert.

Wohnwagen fährt mit, statt sich ziehen zu lassen

Nachdem die Mobilitätswende bei Autos also nun in vollem Gange ist, muss man wohl oder übel auch das Prinzip des Anhängers neu denken. Und das Lightship L1 tut genau das. Wahlweise speichert der Wohnwagen 40 oder 80 Kilowattstunden, wodurch er seinen eigenen Antrieb versorgen kann und quasi "mitfährt". Eine ähnliche Idee verfolgt auch die erste elektrische Variante des legendären Airstream (Der legendäre Airstream-Wohnwagen wird elektrisch).

Konkret soll das Lightship L1 rund 500 Kilometer mitfahren können, ohne auf die Kraft des Autos angewiesen zu sein. Das würde bedeuten, dass es ein Elektroauto kaum "merken" würde, dass ein 3,4-Tonnen-Anhänger dranhängt.

Natürlich hat das auch großen Nutzen, wenn man auf dem Campingplatz angekommen ist: Denn dank der eigenen Batterie kann sich der Anhänger bis zu sieben Tage selbst versorgen, sprich sämtliche Verbraucher bedienen.

Unterstützend kommt das Solardach hinzu, welches bis zu drei Kilowatt liefern soll und damit die Batterie entlastet. Laut Hersteller ist es sogar möglich, das Elektroauto mit dem Wohnwagen aufzuladen.

Große Dimensionen – und großer Preis

Eine weitere Besonderheit des Lightship L1 ist das Dach, welches sich zum Teil aufklappen lassen. Die Stehhöhe gibt der Hersteller mit 2,29 Metern an – das Versprechen eines rollenden Wohnzimmers ist also nicht aus der Luft gegriffen.

Wer das fortschrittliche Gefährt nutzen möchte, braucht aber nicht nur ein starkes Elektroauto, sondern eine Menge Geld. Preislich beginnt das Lightship L1 bei 125.000 US-Dollar, die Produktion soll Ende des Jahres starten.