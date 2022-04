Die neue Mercedes-Benz T-Klasse ist in rubellitrot metallic erhältlich

von Nicolas Kaufmann Ein Van, der nicht nur praktisch ist, sondern auch einen hohen Komfort mitbringt: Mercedes stellt die neue T-Klasse als "Premium-Small-Van" vor. Diverse Fahrassistenzsysteme, ein Infotainmentsystem und ein farbenfrohes Interieur sollen dem Auto dazu verhelfen, sich von einem bloßen Nutzfahrzeug abzuheben.

"Die T‑Klasse ist perfekt für alle, die ausreichend Platz brauchen – von aktiven Familien bis hin zu Sportbegeisterten. Damit setzen wir unseren strategischen Wachstumskurs in Premiumsegmenten konsequent fort", sagt Mathias Geisen, Leiter Mercedes-Benz Vans.

Das neue Modell, das Mercedes in Zusammenarbeit mit Renault entwickelt und am Dienstag vorgestellt hat, bietet auf der Rückbank nämlich Platz für bis zu drei Kindersitze gemeinsam, an der Rückseite der Vordersitze sind Klapptische angebracht und es kann bis zu 2390 Liter Gepäck verstauen. Dazu soll eine niedrige Ladekante von 561 Millimetern das Beladen mit schwereren Gegenständen erleichtern. Auch die sich weit öffnenden Schiebetüren sollen zu einer praktischen Nutzung verhelfen.

Doch zugleich soll der neue Van auch mit einem großen Komfort überzeugen. So soll die rund 4,50 Meter lange und rund 1,86 Meter breite T-Klasse ein "hochwertiges Ausstattungsniveau" bieten – etwa ein serienmäßiges Infotainmentsystem mit 7-Zoll-Touchscreen und Smartphone-Integration, eine Ambientebeleuchtung mit bis zu acht wählbaren Farben und verschiedenen Fahrassistenzsystemen. Zu den Funktionen gehört einMüdigkeitswarner sowie ein Berganfahr- und Brems-Assistent, der in vielen Situation automatisiert bremst. Gegen Aufpreis ist zudem ein Fahrassistenz-Paket mit Abstands-Assistenten und Lenk-Assistenten erhältlich. Und die Mercedes T-Klasse besitzt eine Rückfahrkamera und parkt auf Wunsch automatisch ein.

Mercedes T-Klasse: Mehr Komfort als Citan Tourer

Für "exklusiven Premium-Charakter" soll neben einem serienmäßig verchromten Kühlergrill ein in Wagenfarbe lackiertes Außenspiegelgehäuse, Türgriffe wie auch Frontstoßfänger sorgen. Dadurch hebt sich die T-Klasse deutlich von ihrem Verwandten, dem Citan Tourer ab, der bereits vor einem Jahr vorgestellt wurde und schwarze Anbauteile aufweist. Die T-Klasse ist nämlich auch in einem markanten Rubellitrot metallic erhältlich.

Im Innenraum wirbt Mercedes mit "einer neuen Hochwertigkeit", welche auf dem Niveau der Kompaktwagenfamilie liege. Dazu verfügt die T-Klasse über eine Innenraumbeleuchtung mit LED-Technologie. Noch mehr Komfort sollen die Ausstattungslinien "Style" und "Progressive" bringen. Erstere verfügt etwa über Sitzbezüge sowie Zierelemente an Türen und Mittelkonsole in Kunstleder und Chromapplikationenan Lüftungsdüsen, Lautsprechern und Türgriffen. Farbenfrohere Zierelemente machen schließlich einen weiteren optischen Unterschied zum Citan Tourer.

Serienmäßig ist die T-Klasse für die Nutzung verschiedener digitaler Dienste vorbereitet: ein Remote-Dienst etwa mit Fernabfrage des Fahrzeugstatus‘ oder die Türfernschließung und -entriegelung. Außerdem arbeitet die Navigation mit Echtzeitdaten, wodurch sich beispielsweise ein Stau effizient umfahren lassen soll. Und das flexible Sprachbediensystem "Hey Mercedes" ermöglicht eine frei Kommunikation, bei der man Sätze nicht passend formulieren muss. Bei der Topausstattung Line Progressive gibt es zudem 16-Zoll-Leichtmetallräder und LED-Scheinwerfer, welche für mehr Sicherheit sorgen sollen.

Zunächst mit Diesel- und Benzinmotor erhältlich

Zum Marktstart erscheint die T-Klasse mit Diesel- sowie Benzinmotor in jeweils zwei Leistungsstufen. Die Motorleistung der jeweils schwächeren Variante beträgt hierbei 95 bzw. 102 PS, der Kraftstoffverbrauch liegt beim Dieselmodell bei 5,3 – 5,9 Liter auf 100 Kilometer und beim Benzinmodell 6,7 – 7,2 Liter nach WLTP. Preislich startet die T-Klasse ab unter 30.000 Euro.

Später soll eine Variante mit langem Radstand und bis zu sieben Sitzplätzen folgen. Darüber hinaus soll die T-Klasse künftig als Elektroauto auf den Markt kommen. Dabei dürften die Werte dem Schwestermodell Renault Kangoo entsprechen, welcher eine circa 45 kWh große Batterie und eine Motorleistung von 122 PS besitzt.

Quellen: Mercedes, ntv