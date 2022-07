Echte Formel-1-Autos kommen nicht oft in den Verkauf. Zugegeben: Die Zielgruppe für die hochmotorisierten Rennboliden dürfte aufgrund des Preises und dem sehr eingeschränkten Nutzen sehr klein sein. Wenn aber ein Fahrzeug wie dieses unter den Hammer kommt, wird es aufregend: "Sotheby's" will einen von Michael Schumacher gefahrenen Ferrari F300 versteigern – aus zweiter Hand!

Vier Siege für Schumacher – in diesem Auto

Bei dem Wagen handelt es sich um Chassis 187, den laut Auktionshaus "erfolgreichsten und unbesiegten Ferrari-Rennwagen der Formel-1-Geschichte." Tatsächlich kann Nummer 187 beachtliche Erfolge vorweisen: Mit dem Fahrzeug fuhr Michael Schumacher in der Saison 1998 gleich vier Siege ein: Kanada, Frankreich, England und Italien.

Fans werden mit dem F300 nicht nur Jubel in Verbindung bringen: Schumacher schien 1998 trotz beeindruckender Leistungen wie vom Pech verfolgt und brachte es "nur" zur Vizeweltmeisterschaft. Schuld daran hatte auch das Auto, denn neue Regeln für die Saison erschwerten den Start in die Saison.

Schumacher blieb hartnäckig und befand sich gegen Ende der Saison trotz aller Widrigkeiten auf WM-Kurs. Aber ausgerechnet im letzten Rennen in Suzuka starb Schumacher der Motor ab, was seine Pole Position zunichte machte. Als dann während der Aufholjagd in Runde 32 der Reifen versagte, war Schluss – und Mika Häkkinen gewann im Silberpfeil seinen ersten Titel.

Wohl nicht unter sechs Millionen Dollar

Dem Preis für das Auto tut das wohl keinen Abbruch – vor allem nicht in der heutigen Zeit. Bekam man den Testwagen mit Chassis 183 vor zehn Jahren noch für 400.000 britische Pfund, sieht das bei Nummer 187 diesmal anders aus. In der Pressemitteilung zur Auktion geht "RM Sotheby's" davon aus, zwischen sechs und acht Millionen US-Dollar zu erzielen.

Das ist kein unrealistisches Szenario: Im April landete Chassis 189 – das Unglücksauto von Suzuka – auf der Luxus-Autoplattform "Dupont Registry". Der Preis: 4,9 Millionen US-Dollar.

Das nun zu verkaufende Auto wurde zuletzt 1999 an seinen aktuellen Besitzer verkauft – und stand 23 Jahre in einer privaten Sammlung. "Sotheby's" schreibt, dass das Auto seither nie in der Öffentlichkeit ausgestellt war und noch heute in der exakten Kondition ist, wie es vor mehr als zwei Jahrzehnten von Ferrari geliefert wurde.

Quelle: RM Sotheby's [1], RM Sotheby's [2], Dupont Registry