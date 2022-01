Sehen Sie im Video: Mit 417 km/h über die A2 – Milliardär rast im Bugatti Chiron über die Autobahn.









Der tschechische Milliardär Radim Passer hat ein Faible für teure und schnelle Autos. Er ist stolzer Besitzer eines Bugatti Chiron. Der Sportwagen der Volkswagentochter Bugatti hält was er verspricht. 417 km/h zeigt der Tacho in der Spitze. Der tschechische Milliardär Radim Passer hat ein Faible für teure und schnelle Autos. Er ist stolzer Besitzer eines Bugatti Chiron. Den Chiron gibt es ab einem Preis von 2,4 Millionen Euro, doch der Kauf eines 1500 PS starken Boliden lohnt sich natürlich nur, wenn man die Höchstgeschwindigkeit von 420 km/h auch einmal ausleben kann. Es ist Sonntagmorgen im Juli 2021 um 3.55 Uhr. Ort: Die Autobahn A2 bei Wittenberge zwischen Berlin und Hannover. Und Passer macht ernst. Auf der wenig befahrenen Autobahn gibt er Gas. Der Sportwagen der Volkswagentochter Bugatti hält was er verspricht. 417 km/h zeigt der Tacho in der Spitze. Passer lud ein ungeschnittenes Video der Testfahrt bei Youtube hoch. Viele Fans sind begeistert. Sie feiern den Milliardär für die Geschwindigkeit seiner Fahrt. Doch einige User halten dagegen. Für sie ist die Fahrt eine vollkommen unnötige Gefährdung für andere Verkehrsteilnehmer. Sie bemerken, dass er, träfe er auf einen Wagen, der 120 führe, nicht mehr bremsen könnte, von 400 auf 120 zu bremsen sei nicht möglich. In Passers Heimatland Tschechien beträgt die Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen 130 Stundenkilometer. Das ist wohl der Grund, warum Passer seine Testfahrt auf einer deutschen Autobahn unternommen hat. Denn hierzulande gibt es auf vielen Autobahnabschnitten offiziell keine Begrenzung. Dennoch gibt es auch auf Autobahnen einige Regeln, die eingehalten werden müssen: Sei es das Rechtsfahrgebot oder das Einhalten der Fahrspuren. Auch besagt § 3 Absatz 1 StVO eindeutig, dass nur so schnell gefahren werden, dass innerhalb der übersehbaren Strecke gehalten werden kann. Die Vollbremsung bei 400 km/h dauert übrigens laut Bugatti 491m.

