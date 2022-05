Die Motorrad-Saison ist im vollen Gange: Wenn Sie einen kurzen Roadtrip planen, bietet das Bike nur begrenzten Spielraum für große Gepäckstücke. Aus diesem Grund sind die folgenden Gadgets klein, handlich und durchaus praktisch für lange Ausflüge.

Mit den ersten Sonnenstrahlen holen viele Biker ihre Motorräder aus dem Winterschlaf und jagen damit fast den ganzen Sommer über bis in den Herbst hinein über Landstraßen und Autobahnen. Allein in Deutschland wurden 2019 fast 170.000 Maschinen neu zugelassen – das geht aus einer aktuellen Statistik hervor. Ein merklicher Anstieg zum Vorjahr (2018 waren es knapp über 158.000 Neuzulassungen), der möglicherweise durch die Coronakrise begünstigt wurde. Immerhin scheint es derzeit am einfachsten, einen Roadtrip durchs eigene Land zu planen. Allerdings bietet ein Bike nur begrenzten Platz für Gepäck, selbst wenn Sie Satteltaschen daran befestigen. Damit Sie während der Fahrt alles Notwendige mit sich führen können, stellen wir im Folgenden sechs kleine Motorrad-Gadgets vor, die wenig Platz wegnehmen.

1. Erste-Hilfe-Set

Unabhängig davon, ob sie einen Kurztrip planen oder länger mit dem Motorrad verreisen wollen – in beiden Fällen sollten Sie eine Sache immer mit sich führen: das Erste-Hilfe-Set. Gemäß der DIN-Norm 13167 enthält die handliche Kraftrad-Verbandtasche nur das Wichtigste für Motorradfahrer, wie etwa eine Rettungsdecke und Warnweste oder auch Verbandszeug und Pflaster.

2. Bluetooth-Headset

Während der Fahrt ist das Telefonieren mit dem Smartphone strengstens verboten – und auch lebensgefährlich. Mit diesem Bluetooth-Headset können Sie jedoch aus Ihrem Motorradhelm heraus jemanden anrufen, ohne dabei den Blick auf die Straße zu verlieren. Die drahtlosen Lautsprecher können die Hintergrundgeräusche für ausgehende und eingehende Audiosignale reduzieren, sodass man Sie (im Notfall) auch während der Fahrt noch verstehen kann und eine Kommunikation möglich ist.

3. Luftkompressor

Sollte Ihren Reifen während der Fahrt plötzlich die Luft ausgehen, ist die nächste Tankstelle meist außer Sichtweite. Aus diesem Grund ist dieses praktische Motorrad-Gadget der ideale Reisebegleiter: Ein mobiler Luftkompressor, der nur wenig Platz benötigt und – dank der integrierten LED-Lampe – auch im Dunkeln eingesetzt werden kann. Der Lieferumfang umfasst die Pumpe, einen Presta-Ventiladapter, einen Nadelventiladapter und ein Ladekabel sowie eine Anleitung.

4. Handy-Halterung

Viele Motorradfahrer nutzen ihr Smartphone unterwegs als Navigationsgerät. Damit Sie auch während der Fahrt einen sicheren Blick auf die Route werfen können, ist eine Handy-Halterung aus stabilem Flugzeug-Aluminium inklusive integrierter Schwingungsdämpfung durchaus nützlich. Diese wird am Standard- oder Oversize-Lenker (22,2 / 25,4 / 28,6 / 31,7 mm bzw. 0,875 / 1,0 / 1,125 / 1,25 Zoll Durchmesser) befestigt und hat das Smartphone auch bei schnellen Fahrten fest im Griff – damit es sich nicht während der Fahrt aus der Halterung lösen kann.

5. Reise-Schlafsack

Da ein Motorrad wenig Stauraum für größere Gegenstände wie einen Schlafsack bietet, kann nur das Nötigste mit auf Reisen genommen werden. Möchten Sie unterwegs in einem Hostel übernachten, müssen Sie auf den hygienischen Schlafkomfort trotzdem nicht verzichten: Mit diesem extrem kleinen und sehr leichten (155 Gramm) Reise-Schlafsack können Sie jederzeit und überall in ihrem eigenen "Bettchen" träumen. Die meisten Unterkünfte bieten dazu passende (Woll-)Decken an, die Sie einfach über den dünnen Mikrofaser-Bezug legen.

6. Schuh-Schutz

Wie der Name schon vermuten lässt, soll dieser spezielle Schuh-Schutz Ihre Motorradtreter vor Abrieb und Verschleiß schützen. Das rutschfeste Gummiband wird einfach über die Schuhe gezogen und mit einem starken Klettverschluss verschlossen. Durch die integrierte Anti-Rutsch-Schuhspitze soll verhindert werden, dass der Schuh-Schutz während der Fahrt verrutschen kann. Das Motorrad-Gadget gibt es jedoch nur als Einheitsgröße.

