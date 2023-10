Nachhaltige Handschmeichler

Nachhaltige Innenräume sind in der Autoindustrie ein großes Thema, doch wenn es besonders edel werden soll, kommt man um Leder nicht herum. Gerade bei sportlichen Fahrzeugen geht es noch etwas exklusiver, denn häufig werden Lederbespannungen an Sitzen und Verkleidungen mit Alcantara kombiniert. Doch was steckt hinter dem edlen Bezugsstoff aus Mailand?