Neue Zeiten

Bei Aston Martin tut sich einiges. Der chinesische Autobauer Geely hat seine Anteile an dem britischen Sportwagenherstellerbauer auf 17 Prozent erhöht. Doch damit nicht genug, denn mit dem DB12 brechen neue Zeiten an, die den Briten endlich satte Gewinne in die Kassen spülen sollen. Der potente GT hat auf alle Fälle das Zeug zum Kassenschlager.